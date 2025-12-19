پوتین با به سخره گرفتن اظهارات دبیرکل ناتو درباره آمادگی برای جنگ با روسیه، او را به بی‌سوادی متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تندی از اظهارات مارک روته، دبیرکل ناتو، درباره آمادگی برای رویارویی نظامی احتمالی با روسیه انتقاد کرد.

او این سخنان را غیرموجه و در تضاد با رویکرد‌های رسمی مهم‌ترین کشور این ائتلاف دانست. پوتین در جریان برنامه سالانه خود با عنوان «خط مستقیم با رئیس‌جمهور» گفت: «روته خواستار آمادگی برای جنگ با روسیه شده است. آیا سواد خواندن نداری؟ استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را بخوان؛ آنجا چه نوشته شده؟ آمریکا به عنوان بازیگر کلیدی ناتو، بنیان‌گذار این ائتلاف و اصلی‌ترین حامی مالی و فنی آن (یعنی منبع پول، تکنولوژی، سلاح و مهمات)، در سند امنیتی خود، روسیه را به عنوان دشمن یا هدف طبقه‌بندی نکرده است، در حالی که دبیرکل ائتلاف برای جنگ با ما آماده می‌شود!»

پوتین با لحنی تحقیرآمیز پرسید: «این چه تناقضی است؟ آیا مطالعه نمی‌کنی؟ چگونه ناتو را به سمت جنگ با روسیه هدایت می‌کنی، در حالی که کشور محرک و اصلی این پیمان، به ما به چشم رقیب یا دشمن نگاه نمی‌کند؟»

شایان ذکر است که کاخ سفید در ۵ دسامبر جاری، استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد که در آن از اروپا خواسته شده مسئولیت دفاع از خود را بر عهده بگیرد. این استراتژی جدید بر مشکلاتی نظیر بوروکراسی بیش از حد، مهاجرت دسته‌جمعی و محدودیت آزادی بیان در اتحادیه اروپا تأکید دارد.

همچنین این سند به وجود اختلاف‌نظر در دیدگاه‌های آمریکا و کشور‌های اروپایی اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند که این اختلافات ناشی از «انتظارات غیرواقع‌بینانه» در قبال مناقشه اوکراین است.

منبع: آر تی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
پس این همه سلاح خطرناک رو کی از سیستام سیستم نظامی برای آمریکا فراهم و تهیه کرده پوتین جان !؟؟!
۰
۱
پاسخ دادن
Canada
Bmsoq20
۲۱:۵۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سلام
واقعاً بی سواد است. بمب اتمی نابود می‌کنه اروپا را
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
پوتین جان اظهارات ترامپ در این دوره ریاست جمهوری اش کلا عملیات فریب است !!! گول نخور!!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یا هو
۰۰:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پدرته مگه اینجوری خطابش میدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
روسیه فقط بلوف میزنم می کشم با خاک یکسان می کنم نیست بهش حمله کنید جنگ جهانی رخ میده
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چطور به ژست دوستی آمریکا اعتماد کردی ؟؟؟هر موقع لازم باشد با نامردی آسیب می زند !!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
تو هم بیسوادی او بخاطر جنگ واقعی حرف نمی زند اوبخاطر چاپیدن اروپا برای خرید اسلحه مهمات آمریکایی این حرف میزند تاجیب جمهوری‌خواهان آمریکا در بکند
۰
۱
پاسخ دادن
