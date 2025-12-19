باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از دو منبع گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید امروز (جمعه) در میامی با مشاوران امنیت ملی اوکراین، آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار خواهد کرد.
به طور جداگانه، یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت که ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ قصد دارند روزهای شنبه و یکشنبه با یک هیئت روسی در میامی دیدار کنند.
انتظار میرود ویتکاف و داماد ترامپ، نمایندگان روس را از پیشرفت مذاکرات با مقامات اروپایی مطلع کنند و سعی کنند دولت روسیه با پیشنهاد بهروز شده آتشبس موافقت کند.
در همین حال، منابع میگویند در حال حاضر هیچ برنامهای برای نشست سه جانبه بین مقامات آمریکا، اوکراین و روسیه وجود ندارد.
این دیدار دو هفته پس از دیدار ویتکاف و کوشنر در مسکو با پوتین و بحث در مورد طرح صلح ترامپ انجام میشود. دمیتریف، فرستاده پوتین دو ماه پیش بحث در مورد این طرح را با مشاوران ترامپ آغاز کرد.
