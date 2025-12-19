باشگاه خبرنگاران جوان - سعید احتشامی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان کاشان گفت: با شروع بارشهای برف از روز دوشنبه ۲۴ آذرماه، ۳۰ نفر از نیروهای اداره راهداری و حملونقل جادهای کاشان در محورهای کاشان–برزک، کاشان–مشهد اردهال و قمصر–قهرود در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی اظهار کرد:این نیروها از همان روز با استقرار در محورهای یادشده، عملیات برفروبی و بازگشایی راهها را آغاز کردند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای کاشان بیان کرد:در جریان این بارشها، تعداد ۸۰ خودرو در مسیرهای مختلف در دام برف گرفتار شدند که با تلاش شبانهروزی و بیوقفتۀ عوامل راهداری، به تمامی این خودروها امدادرسانی و مسیر آنها بازگشایی شد.
احتشامی گفت:عملیات برفروبی و خدماترسانی با بهکارگیری ۱۸ دستگاه انواع خودرو و ماشینآلات ویژه راهداری ادامه دارد.
وی افزود:کارکنان اداره راهداری و حملونقل جادهای کاشان از روز دوشنبه تاکنون بهصورت مستمر مشغول برفروبی، شنپاشی و نمکپاشی معابر هستند.
وی اظهار کرد:عملیات پاکسازی و خدمترسانی در محورهای برفی کاشان همچنان ادامه دارد.