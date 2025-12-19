سازمان تامین اجتماعی از آغاز پرداخت حقوق آذر ماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش از عصر امروز (جمعه ۲۸ آذر) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حقوق آذر ماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از امروز (جمعه ۲۸ آذر) آغاز و به تدریج و طی ۷۲ ساعت آینده به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.

همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دی ماه مقدور است. 

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که درهمه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سئوالات ذینفعان است.

برچسب ها: تامین اجتماعى ، مستمری بگیران ، حقوق بازنشستگی
خبرهای مرتبط
فراخوان انتخاب بازنشستگان فعال تامین‌اجتماعی‌قم
پرونده دو مرحله از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بسته شد
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
آخرین اخبار
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد