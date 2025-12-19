باشگاه خبرنگاران جوان - پرداخت حقوق آذر ماه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از امروز (جمعه ۲۸ آذر) آغاز و به تدریج و طی ۷۲ ساعت آینده به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.

همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا اپلیکیشن «تأمین من» از دی ماه مقدور است.

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، اداره کل روابط عمومی است، لذا به همه مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که درهمه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سئوالات ذینفعان است.