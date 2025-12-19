باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آفریقای جنوبی «روز مصالحه» را به مناسبت گرامیداشت «پایان رژیم آپارتاید» و تجسم ارزشهای همزیستی و وحدت ملی جشن گرفت.
در جریان مراسم رسمی، سیریل رامافوزا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی، اتهامات مطرحشده را «در راستای نشر اکاذیب و گمراهسازی» توصیف کرد و گفت: «کسانی که درباره کشور ما دروغپردازی میکنند، نمیخواهند از دوستی و روابطی که میان سیاهپوستان و سفیدپوستان در آفریقای جنوبی وجود دارد، سخن بگویند.» او تاکید کرد که این ادعاها بازتابدهنده واقعیت جاری در کشور نیست.
رامافوزا خاطرنشان کرد که حضور پروفسور کارل بوشوف، نماینده جامعه «آفریکانرها» (سفیدپوستان هلندیتبار) در جشنهای روز مصالحه، «دلیلی آشکار بر بطلان ادعاهای مربوط به نسلکشی» است. او افزود: «اگر واقعا نسلکشی در جریان بود، پروفسور بوشوف هرگز نمیپذیرفت که امروز در برابر این جمع سخنرانی کند.»
بوشوف نیز در سخنرانی خود بر ارزشهای امید و وحدت تاکید کرد و گفت: «جامعه آفریکانر، تمام اقشار این کشور را به عنوان شرکایی در یک آینده مشترک به رسمیت میشناسد و با رویکردی سازنده برای تحقق آن تلاش میکند.» او در ادامه افزود: «امیدواریم که به ما نیز با همین دید نگریسته شود و به همین دلیل، حمایت کامل خود را از روز مصالحه اعلام میکنیم.»
این واکنش رئیس جمهور آفریقای جنوبی به برخی گزارشهای رسانهای بینالمللی است که مدعی هستند پس از پایان آپارتاید، سفیدپوستان (بهویژه کشاورزان) در آفریقای جنوبی هدف نسلکشی یا خشونت سیستماتیک قرار گرفتهاند.
منبع: المیادین