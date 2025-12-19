تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور با هدف حل مشکل مسکن اساتید و نخبگان به امضاء رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف امروز جمعه(۲۸ آذرماه) در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها همکاری برای تأمین اراضی و احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تامین معیشت و مسکن اساتید دانشگاهی به ویژه اساتید جوان برای ماندگاری آنان در کشور از اولویت های دولت چهاردهم است تا حل مشکل مسکن و تامین زندگی در شأن جامعه دانشگاهی رفع شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در این جلسه گزارشی از اهم اقدامات در خصوص تامین اراضی مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان آنان در استان‌ها ارائه و طرح‌های مربوط به توسعه اراضی و ساخت مسکن در پارک فناوری پردیس نیز بررسی و تصمیم‌گیری شد.

این تفاهم‌نامه‌ها به امضای فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین سیمایی صرّاف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده که در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، با هدف رفع مشکلات اقشار فرهیخته دانشگاهی و کارکنان در حوزه مسکن منعقد شده است

برچسب ها: تفاهمنامه همکاری ، احداث مسکن
خبرهای مرتبط
ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن همکاری می‌کنند
کاظمی: زمینه‌های اجرایی‌سازی تفاهم‌نامه آموزشی ایران و عراق فراهم شود
همراه اول و هلال‌احمر تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
آخرین اخبار
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد
برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس
انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند