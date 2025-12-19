باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف امروز جمعه(۲۸ آذرماه) در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها همکاری برای تأمین اراضی و احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تامین معیشت و مسکن اساتید دانشگاهی به ویژه اساتید جوان برای ماندگاری آنان در کشور از اولویت های دولت چهاردهم است تا حل مشکل مسکن و تامین زندگی در شأن جامعه دانشگاهی رفع شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: در این جلسه گزارشی از اهم اقدامات در خصوص تامین اراضی مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان آنان در استان‌ها ارائه و طرح‌های مربوط به توسعه اراضی و ساخت مسکن در پارک فناوری پردیس نیز بررسی و تصمیم‌گیری شد.

این تفاهم‌نامه‌ها به امضای فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حسین سیمایی صرّاف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده که در چارچوب اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم، با هدف رفع مشکلات اقشار فرهیخته دانشگاهی و کارکنان در حوزه مسکن منعقد شده است