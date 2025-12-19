تیم فوتبال پرسپولیس، بیست‌وچهار ساعت پس از شکست برابر تراکتور در جام حذفی، در دیداری تدارکاتی مقابل تیم عقاب به میدان رفت و به برتری چهار بر صفر دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و چهار ساعت پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور در جام حذفی، قرمزپوشان تهرانی در یک بازی تدارکاتی مقابل عقاب قرار گرفتند.

این مسابقه در زمین شماره ۳ مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

بازیکنانی در این مسابقه به میدان رفتند که در بازی تراکتور به میدان نرفته یا کمتر فرصت حضور در بازی را پیدا کردند.

قرمزپوشان در این بازی به برتری چهار بر صفر دست پیدا کردند.

مرتضی پورعلی‌گنجی، محمدحسین صادقی، امیرحسین محمودی و علیرضا عنایت‌زاده گل‌های پرسپولیس را در این بازی تدارکاتی به ثمر رساندند.

