در پایان رای گیری سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ۱۵ عضو منتخب ورزشکاران حائز شرایط مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اتمام زمان رای گیری از سوی دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و رییس ستاد نظارت بر انتخابات ۱۵ ورزشکار منتخب به دین نحو به ترتیب آرا اعلام گردید.

رحمان عموزاد کشتی آزاد

امین میرزازاده کشتی فرنگی

میلاد وزیری تیراندازی با کمان

محمد رضا گرایی کشتی فرنگی

علی پاکدامن شمشیر بازی

حسن تفتیان دوومیدانی

سجاد گنج‌زاده کاراته

فاضل اتراچال کبدی

فرزانه فصیحی دوومیدانی

آرین سلیمی تکواندو

ناهید کیانی تکواندو

نجمه خدمتی تیراندازی

امیرمهدی زاده کاراته

نگین آلتونی کاراته

دانیال ساوه شمشکی اسکی

اعضای علی البدل به ترتیب

زهرا کریمی کبدی

علی داوودی وزنه برداری

مهدی جلوه والیبال

هانیه رستمیان تیراندازی

مهران برخورداری تکواندو

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور ۳۰ کاندیدا از ساعت ۹الی۱۵ به صورت حضوری و غیر حضوری(آنلاین) برگزار که تا ساعت ۱۶ نیز تمدید شد.

