باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق، امروز جمعه اعلام کرد که جنگنده‌های F-۱۶ دو مخفیگاه عناصر تروریستی داعش را در شمال منطقه «راوه» منهدم کردند.

در بیانیه این فرماندهی، آمده است: «در یک عملیات ویژه که توسط یگان‌های قهرمان نیرو‌های امنیتی ما در تمامی بخش‌های عملیاتی، از جمله حوزه استحفاظی فرماندهی عملیات الجزیره انجام شد، یک عملیات امنیتی موفقیت‌آمیز به ثمر رسید. این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق دلاوران مدیریت اطلاعات نظامی و با نظارت، پیگیری و برنامه‌ریزی هسته هدف‌گیری فرماندهی عملیات مشترک صورت گرفت و طی آن، جنگنده‌های F-۱۶ و عقاب‌های تیزپرواز، محل استقرار و استراحت تروریست‌ها را در شمال راوه در هم کوبیدند.»

این بیانیه می‌افزاید: «بر اساس اطلاعات اولیه، این عملیات منجر به هلاکت شماری از عناصر تروریستی داعش که درون این دو مخفیگاه بودند، شد و همچنین تسلیحات، مهمات، تجهیزات و اقلام لجستیکی آنها به‌طور کامل منهدم گردید.»

در پایان بیانیه تأکید شده است که «تلاش‌های اطلاعاتی و هماهنگی‌های مشترک، نتایج مثبتی در تعقیب بقایای شکست‌خورده عناصر تروریستی داعش به همراه داشته است.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)