باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای چلنج بینالمللی بدمینتون قزاقستان ۲۰۲۵، علی حیاتی نماینده شایسته کشورمان با نمایشی درخشان و دیداری نفسگیر موفق شد در مرحله یکشانزدهم نهایی این مسابقات، حریف قدرتمند خود از مالزی را شکست دهد.
علی حیاتی در این دیدار مقابل بازیکن مالزیایی با رنک جهانی ۱۱۳ و سید ۷ جدول به میدان رفت و در یک مسابقه سهگیمه و تماشایی با نتایج ۲۱–۱۷، ۱۸–۲۱ و ۲۵–۲۳ به پیروزی رسید و به مرحله یکهشتم نهایی صعود کرد.
در سایر دیدارهای امروز، پریا اسکندری پس از یک مسابقه سهگیمه و نمایشی تماشایی برابر نماینده اندونزی، از دور رقابتها کنار رفت. همچنین نیما رستمپور در بخش انفرادی مقابل بازیکن قزاقستانی در دو گیم متوالی شکست خورد. در بخش دونفره مردان نیز علی حیاتی و نیما رستمپور مقابل نمایندگان روسیه نتیجه را واگذار کردند.
مسابقات چلنج بینالمللی قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور ورزشکارانی از ۳۷ کشور جهان برگزار میشود و به دلیل حضور بازیکنان با رنکهای بالای جهانی، از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است.