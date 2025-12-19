باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم شروع شده است.

مسابقات هفته سوم این رقابت‌ها در گروه دوم که با حضور تیم‌های پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان که از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه به میزبانی سمنان آغاز شده بود، امروز (جمعه ۲۸ آذر) با قهرمانی پیکان بندر دیر (علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری) به پایان رسید.

در دیدار رده‌بندی این هفته تیم‌های رازین پلیمر تهران و سمنان به مصاف یکدیگر رفتند و نماینده تهران (مجتبی آرو و ضرغام منصوری) دو بر صفر با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۹ به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

در دیدار فینال نیز دو تیم پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر دیر به مصاف هم رفتند و پیکانی‌ها با شکست دو بر صفر حریف عنوان قهرمانی در هفته سوم را به دست آوردند.

تیم پارس جنوبی (مهیار غیاثی و بهمن سالمی) با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۲۱ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد تا به نایب قهرمانی اکتفا کند.

گفتنی است تیم تیم فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) هم در سه هفته لیگ برتر والیبال ساحلی در گروه اول عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داده است.

رتبه بندی نهایی هفته سوم لیگ برتر ساحلی در گروه دوم به قرار زیر است:

پیکان بندر دیر

پارس جنوبی عسلویه

رازین پلیمر تهران

سمنان

شهرداری مراغه

کیش

