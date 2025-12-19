رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن است که تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود، شاهد یک ماموریت فضایی جدید با حضور انسان بر کره ماه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی جدید، خواستار فرود آمدن مجدد انسان بر کره ماه تا سال ۲۰۲۸ شد.

این فرمان از پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد تا یک راهبرد امنیت فضایی ایجاد کنند، بر بهره‌وری در میان پیمانکاران خصوصی تأکید می‌کند و به دنبال نمایش فناوری‌های دفاع موشکی است.

اینکه ترامپ درخواست کرده تا سال آخر ریاست جمهوری او، انسان مجددا بر کره ماه فرود بیاید، درخواست جدیدی نیست. او در سال ۲۰۱۹ و در دور اول ریاست جمهوری خود خواسته بود این هدف تا سال ۲۰۲۴ محقق شود. در همین حال، کارشناسان می‌گویند که جدول زمانی برای تحقق این درخواست بسیار فشرده و غیرواقعی خواهد بود.

آمریکا در رقابت با چین است که سال ۲۰۳۰ را برای فرود اولین فضاپیمای سرنشین‌دار خود بر روی ماه هدف قرار داده است.

دستور امروز ترامپ همچنین خواستار «ایجاد عناصر اولیه یک پایگاه دائمی قمری تا سال ۲۰۳۰» شد که هدف فعلی ناسا برای توسعه پایگاه‌های بلندمدت با منابع انرژی هسته‌ای را تقویت می‌کند.

ترامپ در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود، بار‌ها در مورد ماموریت فضایی در مریخ صحبت کرده بود.

کارشناسان می‌گویند هدف فرود بر ماه در سال ۲۰۲۸ به شدت به پیشرفت فضاپیمای غول‌پیکر «استارشیپ» متعلق به شرکت اسپیس ایکس بستگی دارد؛ هرچند این فضاپیما توسط مدیر موقت سابق ناسا به دلیل حرکت بسیار کند مورد انتقاد قرار گرفته بود.

