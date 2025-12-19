رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن است که تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری خود، شاهد یک ماموریت فضایی جدید با حضور انسان بر کره ماه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی جدید، خواستار فرود آمدن مجدد انسان بر کره ماه تا سال ۲۰۲۸ شد.

این فرمان از پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌خواهد تا یک راهبرد امنیت فضایی ایجاد کنند، بر بهره‌وری در میان پیمانکاران خصوصی تأکید می‌کند و به دنبال نمایش فناوری‌های دفاع موشکی است.

اینکه ترامپ درخواست کرده تا سال آخر ریاست جمهوری او، انسان مجددا بر کره ماه فرود بیاید، درخواست جدیدی نیست. او در سال ۲۰۱۹ و در دور اول ریاست جمهوری خود خواسته بود این هدف تا سال ۲۰۲۴ محقق شود. در همین حال، کارشناسان می‌گویند که جدول زمانی برای تحقق این درخواست بسیار فشرده و غیرواقعی خواهد بود.

آمریکا در رقابت با چین است که سال ۲۰۳۰ را برای فرود اولین فضاپیمای سرنشین‌دار خود بر روی ماه هدف قرار داده است. 

دستور امروز ترامپ همچنین خواستار «ایجاد عناصر اولیه یک پایگاه دائمی قمری تا سال ۲۰۳۰» شد که هدف فعلی ناسا برای توسعه پایگاه‌های بلندمدت با منابع انرژی هسته‌ای را تقویت می‌کند.

ترامپ در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خود، بار‌ها در مورد ماموریت فضایی در مریخ صحبت کرده بود.

کارشناسان می‌گویند هدف فرود بر ماه در سال ۲۰۲۸ به شدت به پیشرفت فضاپیمای غول‌پیکر «استارشیپ» متعلق به شرکت اسپیس ایکس بستگی دارد؛ هرچند این فضاپیما توسط مدیر موقت سابق ناسا به دلیل حرکت بسیار کند مورد انتقاد قرار گرفته بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، کره ماه ، ماموریت فضایی
خبرهای مرتبط
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چرا با بی 52نمی روی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این آشغال باید زیر زمین برد تا صداش درنیاید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اولی که دروغ از آب درآمد حتما دومیش هم دروغ است
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یه سوال!
آمریکا چرا در رقابت با چین است که تا سال ۲۰۳۰ میخواهد اولین فضاپیمای سرنشین‌دار خود را بر روی ماه فرود آورد؟!
مگر ادعا نمی‌کنند سالها قبل این کار را انجام داده‌اند؟!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
سالها قبل دروغ بود برای ترساند شوروی سابق بود که شوروی تجزیه شد دروخ میگوید 2028 اگراولی درست بود تا بحال ده رفته بودند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
و ما همچنان با کوپن تو صفی که دولت برای مشغول کردن مردم ایجاد کرده هستیم
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آره بابا اگه یه پرفسور و فرهیخته ای مثل تو توی آمریکا بود تا حلا هزار بار میرفت ماه و بر می گشت

حیف شدی حیف بدبخت بی چاره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
برای اینکه جالب بشویم برای انتخابات.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سفینه خانه فضایی
۲۲:۴۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
یعنی بدون ساخت و داشتن سفینه فضایی و شاتل فضاپیما پا روی ماه یا مریخ بگذاریم ایلانجان !؟؟!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ترامپ کله زرد خودت برو
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
بهتره ترامپ دنبال فرود انسان بر کره ی زمین باشه.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
حرومزاده قاتل
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
البته اگر کره زمین وزن سنگین و نحس تورا تا آن زمان تحمل کند وزنده بمانی ای فرزند بزرگ شیطان.
۰
۶
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند