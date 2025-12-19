زاخارووا ضمن هشدار درباره مصادره دارایی‌های روسیه تداوم حمایت مالی اروپا از کی‌یف را نشانه‌ی تمایل اروپایی‌ها به طولانی کردن جنگ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه، شامگاه جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم شورای اروپا برای ادامه تخصیص بودجه به رژیم ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تایید می‌کند که روس‌هراس‌های اروپایی علاقه‌ای به پایان دادن به درگیری‌های کنونی ندارند.

در متن منتشر شده در وب‌سایت این وزارتخانه آمده است: «کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند به تامین مالی رژیم زلنسکی ادامه دهند و به تبع آن، درگیری‌های اوکراین را طولانی‌تر کنند. این تایید دیگری بر این واقعیت است که روس‌هراس‌ها در اتحادیه اروپا نیازی به صلح در اوکراین ندارند.»

این دیپلمات روسی همچنین تصریح کرد که هرگونه اقدام غیرقانونی در قبال دارایی‌های روسیه، فراتر از هرگونه طرح «هوشمندانه» در اروپا، بی‌پاسخ نخواهد ماند. زاخارووا یادآور شد: «اتحادیه اروپا تلاش می‌کند هر چقدر هم که طرح‌های شبه‌قانونی هوشمندانه ابداع کند، هیچ مبنای قانونی برای مسدود کردن، مصادره یا استفاده از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه وجود ندارد.»

در همین راستا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که شرکت‌کنندگان در اجلاس سران اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مبلغ ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین کمک مالی کنند. به گفته فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این وام با نرخ بهره صفر درصد ارائه می‌شود. در مقابل، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، خاطرنشان کرد که وام ۹۰ میلیارد یورویی بدون بهره به اوکراین، هدر دادن پول است.

منبع: ایزوستیا

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند