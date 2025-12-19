باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه، شامگاه جمعه در بیانیهای اعلام کرد که تصمیم شورای اروپا برای ادامه تخصیص بودجه به رژیم ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تایید میکند که روسهراسهای اروپایی علاقهای به پایان دادن به درگیریهای کنونی ندارند.
در متن منتشر شده در وبسایت این وزارتخانه آمده است: «کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتهاند به تامین مالی رژیم زلنسکی ادامه دهند و به تبع آن، درگیریهای اوکراین را طولانیتر کنند. این تایید دیگری بر این واقعیت است که روسهراسها در اتحادیه اروپا نیازی به صلح در اوکراین ندارند.»
این دیپلمات روسی همچنین تصریح کرد که هرگونه اقدام غیرقانونی در قبال داراییهای روسیه، فراتر از هرگونه طرح «هوشمندانه» در اروپا، بیپاسخ نخواهد ماند. زاخارووا یادآور شد: «اتحادیه اروپا تلاش میکند هر چقدر هم که طرحهای شبهقانونی هوشمندانه ابداع کند، هیچ مبنای قانونی برای مسدود کردن، مصادره یا استفاده از داراییهای بانک مرکزی روسیه وجود ندارد.»
در همین راستا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، اعلام کرد که شرکتکنندگان در اجلاس سران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتهاند در سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مبلغ ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین کمک مالی کنند. به گفته فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این وام با نرخ بهره صفر درصد ارائه میشود. در مقابل، ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، خاطرنشان کرد که وام ۹۰ میلیارد یورویی بدون بهره به اوکراین، هدر دادن پول است.
