تحلیل زبان بدن ترامپ در سخنرانی اخیرش، از اضطراب پنهان او بابت آمار‌های اقتصادی و حذف عمدی پرونده‌های حساس اوکراین و ونزوئلا پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تریسی براون، کارشناس زبان بدن و تحلیلگر رفتاری، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «اسپوتنیک» تاکید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سخنرانی خطاب به مردم این کشور از کاخ سفید، مضطرب و عصبی بوده است.

براون به این خبرگزاری گفت: «ترامپ به دلیل جریان سریع ارائه آمار و ارقام، دچار تنش بود. این موضوع در نرخ پلک زدن او مشهود است؛ به‌طوری که هنگام صحبت درباره دستمزدها، نرخ پلک زدن او به تنها ۶ بار در دقیقه رسید.»

این کارشناس توضیح داد که نرخ طبیعی و معمول پلک زدن بین ۱۵ تا ۲۲ بار در دقیقه است. براون به‌طور کلی عملکرد ترامپ را یک «روخوانی معمولی از روی تله‌پرومتر (دستگاه متن‌خوان)» توصیف کرد و همچنین نسبت به دقت آمار‌های ارائه‌شده ابراز تردید نمود.

این تحلیلگر رفتاری در ادامه شرح داد: «به عقیده من، بسیاری از آمار‌ها نادقیق بودند و احتمالا همین موضوع علت تنش او بوده است.» براون همچنین این احتمال را رد نکرد که اضطراب او ناشی از خود واقعیتِ ایراد سخنرانی یا ضرورت پایبندی به یک بازه زمانی کوتاه بوده باشد.

او خاطرنشان کرد: «او از عادت همیشگی خود مبنی بر ساعت‌ها صحبت مداوم فاصله گرفته بود و تلاش می‌کرد بیشترین اطلاعات ممکن را در این سخنرانی بگنجاند.» به گفته براون، چنین تغییری قطعا باعث ایجاد استرس می‌شود.

شایان ذکر است که ترامپ پنج‌شنبه گذشته سخنرانی خطاب به مردم آمریکا ایراد کرد که عمدتا بر دستاورد‌های سالانه و ابتکارات دولت جدیدش تمرکز داشت. در این سخنرانی که حدود ۲۰ دقیقه به طول انجامید، رئیس‌جمهور آمریکا هیچ اشاره‌ای به درگیری‌ها در اوکراین یا تنش‌های فزاینده میان آمریکا و ونزوئلا نکرد.

منبع: آر تی

