مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در مجموع ۱۲۷ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان، بارش باران گزارش کردند

محسن حیدری اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی طی روز‌های اخیر موجب ثبت بارش‌های قابل توجه در گستره پهناور استان شده است. در این میان، ایستگاه چاه‌کمال از توابع شهرستان دلگان با ثبت ۶۵ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را به نام خود ثبت کرد و در صدر ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان قرار گرفت.

حیدری افزود در مجموع ۱۲۷ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان، بارش باران گزارش کردند. در این رخداد بارشی، برخی نقاط استان از جمله زاهدان با ۴.۵، سراوان ۳، توتان ۳۳، درودی نَرون ۴۶، سنیب ۴۸، خاش ۱۸، بنت ۵۳ و چاهان ۵۱ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده‌اند.

وی ادامه داد که تنها در سومین روز فعالیت سامانه، در ۱۶ ایستگاه میزان بارش از ۳۰ میلی‌متر فراتر رفت که نشان‌دهنده شدت قابل توجه این سامانه در بخش‌هایی از استان است.

به گفته وی، مه غلیظ صبح امروز دید افقی در زاهدان را تا حدود ۲۰۰ متر کاهش داد. مدیرکل هواشناسی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه اظهار داشت: فردا نیز شرایط برای وقوع رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد‌های لحظه‌ای در سطح استان مهیاست و از یکشنبه کاهش دما، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، قابل انتظار است.

حیدری در پایان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی افزود: با توجه به احتمال بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب‌ها، از اسکان در حاشیه مسیل‌ها، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات خودداری شود.

هواشناسی استان سیستان و بلوچستان