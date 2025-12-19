باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهار نظری پیرامون مذاکرات اوکراین، گفت که گفت‌و‌گو‌های اخیر برای پایان دادن به جنگ چهار ساله روسیه و اوکراین «به معنای تحمیل توافق طرفین نخواهد بود».

او افزود که پیشرفت‌هایی در این گفت‌و‌گو‌ها حاصل شده است، اما راه درازی در پیش است. وزیر خارجه آمریکا در انتها تاکید کرد که «آخرین مسائل همیشه سخت‌ترین مسائل هستند».

اظهارات روبیو در حالی مطرح می‌شود که از این هفته تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته است. هیئت‌های اروپایی، اوکراینی و آمریکایی دوشنبه این هفته در برلین دیدار کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در جریان این دیدار‌ها اعلام کرد که در صورت دریافت تضمین‌های امنیتی مناسب، از عضویت در ائتلاف نظامی ناتو چشم‌پوشی خواهد کرد.

در ادامه، رسانه‌ها اعلام کردند که استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید امروز در میامی با مشاوران امنیت ملی اوکراین، آلمان، فرانسه و انگلیس دیدار خواهد کرد.

به طور جداگانه، یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت که ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ قصد دارند روز‌های شنبه و یکشنبه با یک هیئت روسی در میامی دیدار کرده و جزئیات گفت‌و‌گو با مقامات اروپایی را به آنها انتقال دهند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز گفت که مایل است سال جدید بدون جنگ سپری شود، اما همچنان تاکید کرد که مسکو از درخواست‌های اصلی خود برای پایان دادن به جنگ، عقب‌نشینی نمی‌کند.

منبع: رویترز