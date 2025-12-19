در هنگام خرید وسایل خانه، باید خرید تربیتی داشته باشیم. خرید تربیتی به خریدی می‌گویند که در انتخاب جنس مورد نظرمان، چیزی را انتخاب کنیم که در تربیت فرزندمان دچار مشکل نشویم.

مثلاً فرش خانه می‌تواند بسیار روشن باشد که کمترین لکه را نشان دهد و می تواند از فرش هایی باشد که به این راحتی لکه را نشان ندهد.

من اگر بخواهم به فکر آزادی فرزندم باشم، فرش نوع دوم را انتخاب می کنم که در هنگام آب بازی و غذا خوردن او خیالم راحت باشد.

