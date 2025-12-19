من اگر بخواهم به فکر آزادی فرزندم باشم، فرشی را انتخاب می‌کنم که هنگام آب‌بازی یا غذا خوردن او، نگران لکه‌ها نباشم.

باشگاه خبرنگاران جوان  - خرید تربیتی یعنی انتخاب وسایل خانه با توجه به آزادی و آرامش کودک، مانند فرشی که لکه‌ها را کمتر نشان دهد. حتی انتخاب وسایل خانه می‌تواند بخشی از تربیت فرزند باشد، اگر با نگاه آزادی و آرامش همراه شود.

در هنگام خرید وسایل خانه، باید خرید تربیتی داشته باشیم. خرید تربیتی به خریدی می‌گویند که در انتخاب جنس مورد نظرمان، چیزی را انتخاب کنیم که در تربیت فرزندمان دچار مشکل نشویم.

مثلاً فرش خانه می‌تواند بسیار روشن باشد که کمترین لکه را نشان دهد و می تواند از فرش هایی باشد که به این راحتی لکه را نشان ندهد.

من اگر بخواهم به فکر آزادی فرزندم باشم، فرش نوع دوم را انتخاب می کنم که در هنگام آب بازی و غذا خوردن او خیالم راحت باشد.

منبع: کتاب های شکلاتی ما، صفحه ۷۳

برچسب ها: تربیت کودکان ، آموزش و پرورش ، فرزند پروری
