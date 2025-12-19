مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور چالوس و محور هراز گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور  با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران – شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنو ع است.

 وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، در محدوده‌های ماسل تا مجلار، هزارچم، ولی‌آباد و تونل کندوان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در محور هراز  محدوده رودهن و محور فیروزکوه در محدوده‌های شورآب و گدوک نیز ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین آزادراه پردیس – تهران و محور قدیم بومهن – تهران در محدوده‌های کمرد و جاجرود با ازدحام خودروها مواجه هستند.

محرابی‌نیا ادامه داد: تردد در مسیر جنوب به شمال محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس، همچنین مسیر رفت و برگشت آزادراه قزوین – رشت روان گزارش شده است.

 وی تأکید کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها درباره سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های محمدیه، آبیک، گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و محور تهران – شهریار از شهرقدس تا میدان معادن نیز با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین محور فشم – تهران در اغلب مقاطع دارای ازدحام خودرو است.

وی از بارش برف و باران در محورهای استان‌های خراسان جنوبی و رضوی، گلستان، فارس، مرکزی، سمنان، همدان، لرستان، قم، کرمان،اصفهان،چهارمحال‌وبختیاری،مازندران،کهگیلویه‌وبویراحمد و یزد خبر داد و افزود: در برخی محورهای استان‌های گیلان، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و ایرانشهر نیز بارش باران گزارش شده است.

محرابی‌نیا اعلام کرد محورهای شریانی زیر تا اطلاع بعدی مسدود هستند:بندر خمیر – بندر لنگه (آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس،دلگان – زهکلوت،بندر لنگه – پارسیان،جیرفت – بلوک

وی افزود: محورهای غیرشریانی دوآب – بلده، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا، پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعه‌گنج – رودبار (بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین‌ومیهاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، جاسک – بشاگرد، تفت – ده بالا، سیرک – جاسک، قلعه‌گنج – رمشک، قلعه‌گنج – جاسک، جلگه – بمپور – ایرانشهر، دلگان – جلگه و فنوج – اسپکه تا اطلاع بعدی مسدود است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ (وب‌سایت، تلفن گویا و اپلیکیشن) بررسی کرده و در محورهای کوهستانی، به همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را در دستور کار قرار دهند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
امضای قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی تأمین ۲۰۰ لوکوموتیو باری در راه‌آهن+ فیلم
امداد رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف / ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی برف روبی شد
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
در بازار شیرینی شب یلدا چه می گذرد؟
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
در بازار شیرینی شب یلدا چه می گذرد؟
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
۹ خاصیت شگفت‌انگیز عناب برای زنان که نمی‌دانستید
سهمیه بنزین خودرو‌های خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی حذف شد
ارزیابی خسارت‌های وارد شده ناشی از وقوع سیل در قشم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
صادرات چای ۳۲ درصد افزایش یافت
امداد رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف / ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی برف روبی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۸ آذرماه
مصرف گاز در شمال شرق کشور به ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسید
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت گوجه فرنگی متعادل شد
مهار رشد مصرف، جهش هوشمندسازی و توسعه تجدیدپذیر‌ها نقشه راه عبور ایمن از تابستان ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری