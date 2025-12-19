باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار کرد: تردد از محور چالوس و آزادراه تهران – شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنو ع است.

وی افزود: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس، در محدوده‌های ماسل تا مجلار، هزارچم، ولی‌آباد و تونل کندوان، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، در محور هراز محدوده رودهن و محور فیروزکوه در محدوده‌های شورآب و گدوک نیز ترافیک سنگین جریان دارد. همچنین آزادراه پردیس – تهران و محور قدیم بومهن – تهران در محدوده‌های کمرد و جاجرود با ازدحام خودروها مواجه هستند.

محرابی‌نیا ادامه داد: تردد در مسیر جنوب به شمال محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس، همچنین مسیر رفت و برگشت آزادراه قزوین – رشت روان گزارش شده است.

وی تأکید کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها درباره سایر محورهای مواصلاتی کشور گفت: در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های محمدیه، آبیک، گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و محور تهران – شهریار از شهرقدس تا میدان معادن نیز با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین محور فشم – تهران در اغلب مقاطع دارای ازدحام خودرو است.

وی از بارش برف و باران در محورهای استان‌های خراسان جنوبی و رضوی، گلستان، فارس، مرکزی، سمنان، همدان، لرستان، قم، کرمان،اصفهان،چهارمحال‌وبختیاری،مازندران،کهگیلویه‌وبویراحمد و یزد خبر داد و افزود: در برخی محورهای استان‌های گیلان، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و ایرانشهر نیز بارش باران گزارش شده است.

محرابی‌نیا اعلام کرد محورهای شریانی زیر تا اطلاع بعدی مسدود هستند:بندر خمیر – بندر لنگه (آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس،دلگان – زهکلوت،بندر لنگه – پارسیان،جیرفت – بلوک

وی افزود: محورهای غیرشریانی دوآب – بلده، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا، پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعه‌گنج – رودبار (بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین‌ومیهاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، جاسک – بشاگرد، تفت – ده بالا، سیرک – جاسک، قلعه‌گنج – رمشک، قلعه‌گنج – جاسک، جلگه – بمپور – ایرانشهر، دلگان – جلگه و فنوج – اسپکه تا اطلاع بعدی مسدود است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ (وب‌سایت، تلفن گویا و اپلیکیشن) بررسی کرده و در محورهای کوهستانی، به همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی را در دستور کار قرار دهند.