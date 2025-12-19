باشگاه خبرنگاران جوان - عربی، زبان سامی است که از شبه جزیره عربستان سرچشمه گرفته است و در قرن ششم با گسترش جهان اسلام به آفریقا و آسیا گسترش یافت.

توزیع زبان عربی در قرن هفتم در طول فتوحات اسلامی آغاز شد که دامنه زبان عربی را از کشورهای خاورمیانه به شمال آفریقا گسترش داد. زبان عربی برای مدتی پیشرفت را آغاز کرد، اما پس از آن مجبور به گنجاندن کلمات جدید و اصطلاحات وابسته به فناوری شد.

این زبان، یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های جهان با گنجینه‌ای از دانش محسوب می‌شود که باستان‌شناسان تا به امروز هنوز در تلاش برای کشف آن هستند. اهمیت زبان عربی، ریشه در قرن ششم دارد. خاورمیانه دارای تاریخ غنی داستان‌سرایی بوده که برخی از قابل‌توجه‌ترین داستان‌ها مانند هزار و یک شب، علی بابا و علاءالدین را خلق کرده است و اعراب همچنین در زمینه‌هایی مانند ریاضیات، ناوبری، طالع‌بینی و معماری سهم بسزایی داشته‌اند.

زبان عربی امروز

امروزه زبان عربی، زبان رسمی ۲۶ کشور است و ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان به آن صحبت می‌کنند. همچنین این زبان یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. نمونه‌هایی از کشورهایی که زبان رسمی آنها عربی است شامل بحرین، کومور، چاد، جیبوتی، مصر، اریتره، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، صحرای غربی، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی، یمن هستند.

اشکال زبان عربی

زبان عربی دو شکل دارد و شامل عربی کلاسیک (فصحی)، زبانی که قرآن با آن نوشته شده و عربی استاندارد مدرن است، گویش عربی که بیشتر فهمیده می‌شود. عربی زبانی بسیار توصیفی است، در حالی که برخی زبان‌ها برای هر چیزی یک کلمه دارند اما عربی کلمات زیادی برای یک چیز دارد به‌عنوان مثال، عربی کلمات زیادی برای کلمه «عشق» و حتی صدها کلمه برای «شتر» دارد.

چرا زبان عربی یاد بگیریم؟

اکثر گویش‌وران عربی در خاورمیانه هستند و به‌عنوان زبان رسمی در بیش از ۲۰ کشور تکلم می‌شود و اقلیتی از گویش‌وران عربی در سراسر جهان نیز به این زبان صحبت می‌کنند. عربی همچنین زبان رسمی بسیاری از سازمان‌های جهانی است.

تجارت

اهمیت جهانی زبان عربی با حضور رو به رشد خاورمیانه برجسته شده است. زبان عربی در حال تبدیل شدن به یک زبان مهم برای اداره یک تجارت بین‌المللی است که سعی در ورود به بازارهای خارجی دارد. یادگیری زبان عربی فرصت‌های شغلی زیادی را در صنایع مختلف از جمله نفت، انرژی، سفر، امور مالی، دولتی و ترجمه ایجاد می‌کند. برخی از کسب‌وکارها به‌طور خاص به‌دنبال افرادی هستند که به زبان عربی صحبت می‌کنند تا با مردم محلی عرب زبان ارتباط برقرار کنند.

تقاضای بالا برای زبان عربی در جهان غرب

با وجود اینکه زبان عربی یکی از پرکاربردترین زبان‌های جهان است، تعداد مترجمان عربی در جهان غرب بسیار کم است. با توجه به اهمیت روزافزون جهان عرب، در حال حاضر تقاضای بسیار زیادی برای مترجمان و مفسران عربی توسط ادارات و سازمان‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی وجود دارد که به دنبال ورود به عرصه جهانی هستند.

عربی زبان قرآن، کتاب مقدس اسلام

عربی زبان دین اسلام است. قرآن به زبان عربی نوشته شده است و به‌عنوان بخشی از دین، مسلمانان موظفند پنج بار در روز به زبان عربی به سمت کعبه نماز بخوانند. مسلمانان برای زبان عربی احترام بسیار زیادی قائلند و بیشتر اعتقادات آنان از زبان عربی جدایی‌ناپذیر است. مسلمانان زبان عربی را موهبت الهی و بخش مقدسی از آداب و رسوم خود می‌دانند. آنان معتقدند که زبان عربی ممکن است مادر همه زبان‌های جهان باشد و اولین زبانی است که در باغ عدن به آدم آموخته شد.

فرصت‌های بورسیه تحصیلی برای مطالعات عربی

به‌دلیل تقاضای بیشتر برای افرادی که به زبان عربی صحبت می‌کنند، بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های جهان بورسیه‌ها و فرصت‌هایی را برای افرادی ارائه می‌دهند که به مطالعات عربی و یادگیری زبان عربی علاقه‌مند هستند.

سایت ایمپورتنس آو لنگویجز گزارش کرد، زبان عربی، زبانی شگفت‌انگیز برای یادگیری است و فقط وسیله‌ای برای ارتباط نیست، بلکه منبعی از تاریخ، هنر و مشارکت‌های فکری عمیق محسوب می‌شود.

منبع: ایسنا