زمستان غزه، جایی که سرما به ابزاری برای ادامه نسل‌کشی تبدیل شده و کودکان زیر چادر‌های خیس یکی پس از دیگری جان می‌سپارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در سایه محاصره‌ای که گذرگاه‌ها را بسته و کمک‌های انسانی را بلوکه کرده، زمستان نوار غزه به صحنه‌ای از یک تراژدی خاموش بدل شده است؛ جایی که سرمای استخوان‌سوز نه صرفاً یک پدیده جوی، بلکه سلاحی هدفمند در دست رژیم اشغالگر صهیونیستی است تا فشار بر ملت مقاوم فلسطین را دوچندان کند.

سرمای پنهان، جنایت آشکار

شهادت دل‌خراش سعید اسعد عابدین، نوزاد یک‌ماهه‌ای که در خان‌یونس بر اثر هیپوترمی جان باخت، تنها یکی از ۱۳ قربانی ثبت‌شده سرما در هفته‌های اخیر است، اما این آمار سرد، عمق فاجعه‌ای را پنهان می‌کند که با پیش‌بینی بارش‌های سنگین تا ۱۵۰ میلی‌متر و باد‌های تند، می‌تواند به موجی از مرگ‌های دسته‌جمعی منجر شود.

زمستان؛ سلاح خاموش رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در غزه

این وضعیت که پزشکان غزه آن را بحرانی بی‌سابقه توصیف می‌کنند، مستقیماً ناشی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود صد‌ها هزار چادر و خانه سیار است؛ سیاستی که نقض فاحش توافق آتش‌بس را نشان می‌دهد و مسئولیت هر مرگ ناشی از سرما را بر دوش اشغالگران می‌گذارد.

چادر‌های مرگ در باتلاق زمستان

آنچه اردوگاه‌های آوارگی غزه نامیده می‌شود، در واقع شبکه‌ای از تله‌های طبیعی-انسانی است که بیش از یک‌چهارم میلیون خانواده را در خود گرفتار کرده؛ چادر‌هایی فرسوده و نازک که با اولین بارش‌های زمستانی به مخازن آب و گل تبدیل می‌شوند و هیچ مانعی در برابر نفوذ رطوبت و باد‌های سوزان نیستند. تصاویر منتشرشده از این اردوگاه‌ها، صحنه‌هایی هولناک را به نمایش می‌گذارند: مادرانی که کودکان خیس و لرزان را در آغوش کشیده‌اند، پدرانی که تمام شب را برای تخلیه آب از چادر‌ها تقلا می‌کنند، و کودکانی که تشک‌های غرق‌شده را بر سر حمل می‌کنند تا شاید لحظه‌ای خشک بمانند.

زمستان؛ سلاح خاموش رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی

دفاع مدنی غزه از دریافت هزاران درخواست کمک در روز‌های طوفانی خبر می‌دهد، اما سیستم خدمات‌رسانی ویران‌شده پس از ماه‌ها تجاوز، قادر به پاسخگویی نیست؛ واقعیتی که نشان می‌دهد چگونه رژیم صهیونیستی با بستن گذرگاه‌ها، آوارگان را عمداً در معرض عناصر خشن طبیعت قرار داده تا رنج‌شان را به اوج برساند.

نسل‌کشی با چهره‌ای جدید: از بمب تا برودت

اگر در ماه‌های گذشته، بمباران‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی جان بیش از ۷۰ هزار فلسطینی را گرفت، امروز همان رژیم با ابزار‌های غیرمستقیم، اما به همان اندازه مرگبار عمل می‌کند: محاصره‌ای که ورود وسایل گرمایشی، دارو و سرپناه را ممنوع کرده و سرما را به قاتلی خاموش تبدیل نموده است.

پزشکان بیمارستان‌های الشفا و ناصر تأکید دارند که کمبود بیش از نیمی از دارو‌های ضروری، همراه با شیوع بیماری‌های تنفسی در محیط‌های مرطوب چادرها، کودکان را به قربانیان اصلی این مرحله از جنایت تبدیل کرده است. سازمان‌های بین‌المللی، از جمله آژانس امدادرسانی سازمان ملل (آنروا)، بار‌ها نسبت به خطر یخ‌زدن نوزادان هشدار داده‌اند و گزارش‌های اخیر خبرگزاری‌های خارجی نیز این وضعیت را «فاجعه انسانی در حال تشدید» توصیف کرده‌اند؛ اما سکوت عملی جامعه جهانی، به ویژه دولت‌های غربی حامی رژیم اشغالگر، این جنایت را تسهیل می‌کند و آینده‌ای تاریک‌تر را برای غزه ترسیم می‌نماید.

آینده‌ای زیر سایه محاصره و سرما

با تداوم این وضعیت و پیش‌رو بودن ماه‌های سردتر زمستان، احتمال افزایش تصاعدی تلفات غیرمستقیم – از سرما، بیماری و سوءتغذیه – بیش از پیش جدی است؛ فاجعه‌ای که می‌تواند آمار کلی شهدا و مجروحان پس از طوفان الاقصی را به ارقامی فراتر از تصور برساند. مقاومت مردم غزه در برابر این همه ظلم و ایستادگی‌شان در چادر‌های خیس، نمادی از عزت و پایداری است، اما پایان این تراژدی نیازمند فشار واقعی بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای بازگشایی کامل گذرگاه‌ها و اجازه ورود کمک‌های فوری است.

تا زمانی که محاصره ادامه یابد، هر بارش باران و هر نسیم سرد، نه تنها آب و گل به چادر‌ها می‌آورد، بلکه خون تازه‌ای از کودکان بی‌گناه غزه را به زمین می‌ریزد؛ جنایتی که تاریخ آن را به عنوان یکی از سیاه‌ترین صفحات نسل‌کشی مدرن ثبت خواهد کرد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
بخدا اداره گاز و مسوولان کشور هم با ۴۰ برابر کردن مبلغ قبوض گاز مارا خواهند کشت ذره ذره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
قابل توجه یک تعداد از مردم که در نهایت بی وجدانی هستند و غصه میوه و آجیل شب یلداشان را می خورند . مردم غزه مظلوم هستند .ما جواب خدا را چه خواهیم داد؟فقط تعداد معدودی انسان پاک و خداشناس مانند شهید سلیمانی و شهید نصرال.. و رهبر عزیز ما و شهدای جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس و ... سربلندند در نزد خداوند کریم.
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ما میتونیم برای مردم غزه چکار کنیم به نظرتون؟ اونها تو محاصره هستند کمک هم بهشون بشه دست شون نمی‌رسه
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ببخشید / راس میگن قراره یه لشکر از حوضه علمیه بره غزه بجنگند ؟؟
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران عزیزم
۱۹:۴۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
زنده بادهموطن بهترین کار همینه واقعا
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۱:۳۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اگه فلسطینیها یخورده دیگه نلاش کنن اسرائیل برا همیشه نابود میشه و غزه پیروز میشه
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نه اسرائیل نابود شده این حمله ها هم مجازی هست اسرائیل دیگه وجود نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
پاکستان و کره شمالی باید تل آویو و حیفا را با بمب اتم با خاک یکسان کند
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
لعنت خدا بر رژیم صهیونی
۷
۱۹
پاسخ دادن
