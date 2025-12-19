باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت آیت‌الله سید محمدباقر حکیم (شهید محراب)، این مناسبت را فرصتی برای بازبینی مواضع و تعیین اولویت‌های ساخت دولت ملی در این کشور توصیف کرد. او با تاکید بر وفاداری به پروژه فکری شهید حکیم، محور‌های راهبردی زیر را برای آینده عراق ترسیم نمود.

۱. تشکیل دولت ملی و آزمون ۱۰۰ روزه حکیم با اشاره به اینکه عراق در آستانه شکل‌گیری دولتی ملی بر پایه نتایج انتخابات و چارچوب‌های قانونی قرار دارد، از تحرکات فعال «چارچوب هماهنگی» با همکاری سایر گروه‌ها خبر داد. او تاکید کرد که دولت آینده باید دارای برنامه‌ای روشن و تیمی توانمند باشد و پیشنهاد داد این کابینه برای سنجش جدیت در حل مسائل معیشتی، تحت یک «آزمون ۱۰۰ روزه» قرار گیرد.

۲. اقتدار دولت و انحصار سلاح رهبر جریان حکمت، «اقتدار دولت» را پیش‌شرط هرگونه اصلاح دانست و تصریح کرد: «دولت یک شعار نیست، بلکه قانونی است که اجرا می‌شود. همسو با قانون اساسی و فراخوان مرجعیت عالی، سلاح باید تنها در دست دولت باشد تا قانون فراتر از همه قرار گیرد.» وی تاکید کرد که سلاح خارج از سلطه دولت نباید ابزاری برای فشار سیاسی باشد و تصمیمات کشور باید صرفا با نگاه به منافع ملی اتخاذ شود.

۳. اقتصاد؛ حکیم حوزه‌های صنعت، کشاورزی، انرژی و دیجیتال‌سازی را ارکان امنیت ملی خواند و تاکید کرد که قدرت دولت آینده باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی تولید و درآمد پایدار ارزیابی شود، نه صرفا بر مبنای بودجه‌های اسمی. او هدف را ساخت دولتی خدمتگزار دانست که به دور از سهم‌خواهی و غنیمت‌طلبی، به مطالبات مردم پاسخ دهد.

۴. عراق در میانه «زلزله ژئوپلیتیک» منطقه: او تحولات پرشتاب منطقه‌ای را به یک «زلزله ژئوپلیتیک» تشبیه کرد که در حال بازترسیم نقشه‌هاست. حکیم با بیان اینکه عراق بازیگری کلیدی و پل ارتباطی میان محور‌های متقابل است، هشدار داد: «عراق نباید میدان جنگ دیگران، صندوق پیام یا خط تماس به نیابت از گروه‌های خارجی باشد. وظیفه ما در میان صدای جنگ، مدیریت هوشمندانه روابط و جلوگیری از انجرار کشور به درگیری‌هاست.»

۵. وحدت اسلامی و مسئله فلسطین در پایان، رهبر جریان حکمت ملی بر ضرورت هم‌گرایی عربی و اسلامی تاکید کرد و مسئله فلسطین را موضوعی «حقوقی، عادلانه و انسانی» دانست. وی هشدار داد که سرنوشت منطقه میان دو گزینه «وحدت و انسجام» یا «تفرقه و فروپاشی» معلق است و همکاری واقعی تنها راه مقابله با تهدیدات مشترک است.

منبع: الجبال