\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0631\u062c\u0628 \u0632\u0627\u062f\u0647\u060c \u0633\u0646\u06af \u06a9\u0627\u0631 \u0633\u062a\u0627\u062f \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0639\u062a\u0628\u0627\u062a \u0639\u0627\u0644\u06cc\u0627\u062a\u060c \u0627\u0632 \u06f2\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u062d\u0631\u0645\u06cc\u0646 \u062a\u0627 \u0635\u062d\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633) \u062f\u0631 \u0646\u062c\u0641 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u00ab\u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u0639\u0627\u0631\u0641\u00bb \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n