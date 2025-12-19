باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اختلافات داخلی این اتحادیه در خصوص دارایی‌های مسدود شده روسیه را «خدمتی» به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، توصیف کرد.

کالاس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «پوتین روی انفعال و بی‌عملی ما حساب باز کرده است؛ ما نباید اجازه دهیم چنین خدمتی به او ارائه شود.»

کالاس بار دیگر از اروپا خواست تا به موضوع استفاده از منابع دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی اوکراین توجه جدی داشته باشند. در همین راستا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین اختصاص خواهد داد. این وام بر پایه بودجه اتحادیه اروپا تنظیم شده و بازپرداخت آن از طریق دارایی‌های روسیه امکان‌پذیر است؛ اقدامی که مسکو بار‌ها آن را «سرقت» نامیده است.

از سوی دیگر، بارت دی‌وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، اظهار داشت که تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پس از نشست اخیر و بحث‌های صورت گرفته، دریافته‌اند که مصادره دارایی‌های روسیه حامل ریسک‌های مالی و قانونی است که مدیریت آنها بسیار دشوار خواهد بود.

کمیسیون اروپا در تلاش بود تا موافقت کشور‌های عضو را برای استفاده از دارایی‌های حاکمیتی روسیه به نفع کی‌یف جلب کند. در این طرح، مبلغی بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو در قالب وام مورد بحث قرار گرفت؛ وامی که اوکراین باید پس از پایان درگیری‌ها و در صورت «پرداخت غرامت توسط مسکو»، آن را بازپس دهد.

همزمان، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که تصورات اتحادیه اروپا مبنی بر پرداخت غرامت توسط روسیه به طرف اوکراینی، کاملا از واقعیت فاصله دارد.

منبع: آر تی