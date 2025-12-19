مسئول سیاست خارجی اروپا با انتقاد از تردید کشور‌های اروپایی در مصادره دارایی‌های روسیه، انفعال در تأمین مالی اوکراین را بازی در زمین کرملین دانست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اختلافات داخلی این اتحادیه در خصوص دارایی‌های مسدود شده روسیه را «خدمتی» به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور، توصیف کرد.

کالاس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «پوتین روی انفعال و بی‌عملی ما حساب باز کرده است؛ ما نباید اجازه دهیم چنین خدمتی به او ارائه شود.»

کالاس بار دیگر از اروپا خواست تا به موضوع استفاده از منابع دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین مالی اوکراین توجه جدی داشته باشند. در همین راستا، آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا، روز جمعه اعلام کرد که اتحادیه اروپا وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین اختصاص خواهد داد. این وام بر پایه بودجه اتحادیه اروپا تنظیم شده و بازپرداخت آن از طریق دارایی‌های روسیه امکان‌پذیر است؛ اقدامی که مسکو بار‌ها آن را «سرقت» نامیده است.

از سوی دیگر، بارت دی‌وِوِر، نخست‌وزیر بلژیک، اظهار داشت که تمامی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا پس از نشست اخیر و بحث‌های صورت گرفته، دریافته‌اند که مصادره دارایی‌های روسیه حامل ریسک‌های مالی و قانونی است که مدیریت آنها بسیار دشوار خواهد بود.

کمیسیون اروپا در تلاش بود تا موافقت کشور‌های عضو را برای استفاده از دارایی‌های حاکمیتی روسیه به نفع کی‌یف جلب کند. در این طرح، مبلغی بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو در قالب وام مورد بحث قرار گرفت؛ وامی که اوکراین باید پس از پایان درگیری‌ها و در صورت «پرداخت غرامت توسط مسکو»، آن را بازپس دهد.

همزمان، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که تصورات اتحادیه اروپا مبنی بر پرداخت غرامت توسط روسیه به طرف اوکراینی، کاملا از واقعیت فاصله دارد.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، مسئول سیاست خارجی اروپا
خبرهای مرتبط
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
درگذشتگان سرشناس سال ۲۰۲۵
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
داعش کشتن نیروهای آمریکایی در پالمیرای سوریه را «ضربه‌ای» به دشمنانش خواند
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
استقبال مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
آخرین اخبار
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند
مکرون: اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با پوتین را باز کند
درگذشتگان سرشناس سال ۲۰۲۵
داعش کشتن نیروهای آمریکایی در پالمیرای سوریه را «ضربه‌ای» به دشمنانش خواند
استقبال مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی