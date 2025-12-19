باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC) گزارش داد که به دلیل برقراری آتش‌بس و کاهش حملات در نوار غزه، دسترسی به مواد غذایی بهبود پیدا کرده و شرایط قحطی که قبلا ایجاد شده بود، موقتا جبران شده است؛ اگرچه که وضعیت همچنان به طور کلی بحرانی است.

این چارچوب بین‌المللی که وضعیت امنیت غذایی و قحطی را در مناطق مختلف دنیا ارزیابی و طبقه‌بندی می‌کند، بیان کرد که بین ۱۶ اکتبر تا ۳۰ نوامبر (۲۴ مهر ماه تا ۹ آذرماه) حدود ۱.۶ میلیون نفر یا ۷۷ درصد از جمعیت غزه، سطح بالایی از ناامنی غذایی حاد را تجربه کرده‌اند که به عنوان فاز سوم بحران طبقه‌بندی شده است. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار نفر در فاز پنجم یا مرحله فاجعه قرار دارند.

همچنین پیش‌بینی شده که از اول دسامبر امسال تا ۱۵ آوریل سال آینده میلادی (۱۰ آذر تا ۲۶ فروردین ماه) حدود ۱.۶ میلیون نفر همچنان با سطوح بحرانی ناامنی غذایی مواجه باشند. همچنین انتظار می‌رود هزار و ۹۰۰ نفر در شرایط فاجعه باشند. این ارقام اگرچه کمتر از دوره کنونی است، اما همچنان به معنای بازگشت به ثبات نیست.

این طبقه‌بندی که زیر نظر سازمان ملل ارائه شده هشدار داد که در صورت نقض آتش‌بس و آغاز مجدد جنگ، تا فروردین‌ماه کل نوار غزه دوباره در معرض خطر قحطی قرار می‌گیرد.

منبع: میدل ایست مانیتور