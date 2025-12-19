باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیهای به اتفاقات افتاده در بازی با تراکتور واکنش نشان داد و نوشت: آنچه در ورزشگاه تبریز رخ داد، نه هیجان فوتبالی بود، نه کریخوانی و نه حتی خشم لحظهای سکوها آنچه شنیده شد، عبور آشکار از مرز انسانیت و لگدمال کردن حرمت خانوادهها و عقدهگشایی و نفرت پراکنی محض بود.
در ادامه این بیانیه آمده است:«سال گذشته وقتی اتفاقاتی در تهران رخ داد، برخی خود را در مقام مظلوم و مدافع حرمت خانوادهها نشان دادند و از خط قرمز ناموس سخن گفتند. در همین ورزشگاه تبریز شعار در دفاع از حرمت مادر دادند؛ امروز همان افراد بدون شرم، به مادر و ناموس خانوادههای بازیکنان و مربیان پرسپولیس توهین کردند و مقام اخلاقی غیرواقعی خود را رسما از دست دادند.
باشگاه پرسپولیس با نهایت تأسف، فحاشیهای سازمانیافته و تند و ناموسی علیه خانواده بازیکنان خود از جمله امید عالیشاه و حسین کنعانیزادگان و همچنین چهرههای ملی چون افشین پیروانی و کریم باقری را به شدیدترین شکل ممکن محکوم میکند.
توهین به خانوادهها، در هر زبان و با هر لهجهای، سقوط اخلاقی است و لکهای تاریک بر پیشانی فوتبال.
هیچ پیراهنی، هیچ شهری و هیچ نتیجهای، مجوز بیحرمتی به مادر، همسر و خانواده انسانها نیست. سکوهایی که امروز حرمت را قربانی فریاد میکنند، بخشی از یک بحران هستند.
باشگاه پرسپولیس با تأکید بر رویکرد مسئولانه خود، یادآور میشود هر زمان که چنین رفتارهایی از سوی بخشی از هواداران منتسب به پرسپولیس رخ داده، آن را محکوم کرده و از آن ابراز تأسف کردهایم. چون اخلاق، گزینشی نیست!
ادامه این مسیر خطرناک، فوتبال را از یک میدان رقابت به صحنه نفرت تبدیل میکند؛ جایی که نه برد معنا دارد و نه باخت، و تنها بازندهاش ایران عزیز ما است.
به همین ترتیب از فدراسیون ، سازمان لیگ و ارکان قضایی فوتبال میخواهیک اینبار، فراتر از بیانیه و توصیه، با تصمیمهای بازدارنده و برخوردهای قاطع، نشان دهند حرمت خانوادهها خط قرمز غیرقابل مذاکره است. سکوت در برابر این رفتارها، آغاز چرخهای خطرناک است که هر روز ادامه آن، تبعات جبرانناپذیری برای فوتبال ایران خواهد داشت.»