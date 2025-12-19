پیدا شدن پهپاد «اورلان-۱۰» روسیه در خاک ترکیه، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برای بررسی احتمال نقض حریم هوایی به حالت آماده‌باش درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک فروند پهپاد شناسایی «اورلان-۱۰» روسیه در منطقه «ایزمیت» در نزدیکی شهر «کوجاایلی» ترکیه پیدا شد.

خبرگزاری «ایلکا» این پهپاد روز ۱۹ دسامبر در یک منطقه روستایی کشف شد. ساکنان محلی پس از مشاهده پهپاد، بلافاصله نیرو‌های امنیتی را در جریان قرار دادند. پلیس با حضور در محل، منطقه را محاصره و دسترسی به آن را محدود کرد.

در حال حاضر، تیم‌های متخصص در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پهپاد سرنگون شده، دچار نقص فنی شده و یا فرود اضطراری داشته است. این پهپاد برای تجزیه و تحلیل دقیق فنی و فارنزیک، از جمله بررسی سیستم‌های ذخیره‌سازی داده، دوربین‌های داخلی و تجهیزات ارتباطی، به یک مرکز امن منتقل شده است.

این دومین حادثه پهپادی در ترکیه طی یک هفته گذشته است. پیش از این، در تاریخ ۱۵ دسامبر گزارش شده بود که جنگنده‌های ارتش ترکیه یک پهپاد «خارج از کنترل» را که از فراز دریای سیاه وارد حریم هوایی این کشور شده بود، سرنگون کردند. ترکیه تا این لحظه رسما اعلام نکرده است که آن پهپاد متعلق به کدام کشور بوده است.

اگرچه هنوز پیوند رسمی بین این دو حادثه برقرار نشده، اما منابع آگاه به خبرگزاری «ایلکا» گفته‌اند که تحقیقات با هماهنگی وزارت دفاع ملی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه موسوم به میت و نیرو‌های انتظامی این کشور در حال پیگیری است.

منبع: خبرگزاری اروپایی «پراودا»

