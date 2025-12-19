جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره ۶ عملیات امداد و نجات سوانح جوی روز‌های اخیر، اعلام کرد: شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه‌ شماره ۶ عملیات امداد و نجات سوانح جوی روزهای اخیر، اعلام کرد: شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر رسیده و این درحالی است که بیش از ۲۳ هزار نفر از هموطنان متاثر از برف، کولاک و سیلاب به ویژه در جنوب کشور از خدمات حمایتی و امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند.

در اطلاعیه شماره ۶ جمعیت هلال‌احمر آمده است: تا کنون علاوه بر «محمد قربان»؛ امدادگر جمعیت هلال‌احمر که در حین امدادرسانی به سیل‌زدگان در جهرم، به شهادت رسید، ۶ هموطن نیز در سیلاب روزهای گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش می افزاید: به دنبال فعالیت بارشی هفته گذشته در استان خوزستان و ایجاد روان‌آب در مناطقی از توابع شهرستان مسجدسلیمان، ۳ نفر از اهالی در تاریخ ۲۰ آذرماه در سیلاب گرفتار شده و با کسب اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر،بلافاصله تیم های عملیاتی به محل گسیل شدند و درهمان دقایق اولیه با اقدام تیم‌های نجات هلال‌احمر ۲ نفر نجات یافتند و تلاش‌ها برای یافتن سومین نفر تا امروز ادامه یافت تا سرانجام امروز پس از ۸ روز عملیات مستمر جست‌وجو، پیکر فرد ۴۷ ساله غرق شده شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.

در اطلاعیه شماره ۶ هلال‌احمر تصریح شده، در استان فارس، کیلومتر ۸ محور لار به جهرم - ناحیه پشت سنگر (مجموعه‌های باغ شهری) نیز ۲ مرد ۲۶ ساله و ۳۲ ساله جان خود را بر اثر سیلاب فوت شدند و در منطقه قیر به فراشبند، پسربچه‌ای ۹ ساله و یک زن نیز در جهرم جان خود را از دست دادند.

بنا بر اعلام گزارش جمعیت هلال احمر، در استان هرمزگان، بخش رویدر و در روستای کیروئیه، دختر بچه ۹ ساله به درون آب افتاده و با تلاش امدادگران پیکر این کودک از آب بیرون کشیده شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از ابتدای امدادرسانی در سوانح جوی کشور از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آذرماه تا ساعت ۱۸ روز ۲۸ آذر در ۲۴ استان به ۲۳ هزار و ۶۳۸ نفر از حادثه‌دیدگان، خدمات امدادی و حمایتی ارائه شده و ۲۲۰۷ نفر اسکان اضطراری داده شدند و علاوه بر این، با تلاش امدادگران، ۱۸۸ هموطن به مناطق امن و ۱۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۴ نفر با عملیات نجات فنی در استان فارس از سیلاب نجات داده شدند.

بر این اساس، در این مدت ۹۳۴ خودرو از برف و کولاک و سیلاب رهاسازی شدند و ۵ هزار و ۸۲۳ نفر اقلام غذایی و ۱۶ هزار و ۴۴۱ حادثه‌دیده اقلام زیستی دریافت کردند. به علاوه، با تلاش امدادگران، ۳۵۸ منزل مسکونی از آب باران تخلیه شد.

در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به تمدید وضعیت قرمز هواشناسی در جنوب کشور، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در آماده‌باش کامل هستند و به هموطنان اکیدا توصیه می‌شود که نکات ایمنی برای حفظ جان خود با رعایت اصل خودداری از تردد غیر ضروری در این مناطق و همچنین توجه به هشدارهای هواشناسی و امدادگران را جدی بگیرند.

جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه امدادگران جمعیت در سراسر کشور به‌ویژه با ورود موج سوم بارشی در حالت آمادگی ۱۰۰ درصدی هستند، از مردم درخواست کرده که هرگونه حوادث ناشی از سوانح و نیاز به امدادرسانی را به شماره ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.

برچسب ها: هلال احمر ، سیلاب ، سیل جنوب
خبرهای مرتبط
مدارس شهرستان دلگان فردا غیرحضوری شد
دومین قربانی در سیل هرمزگان
امدادرسانی به ۵۶ نفر سیلزده در جنوب سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
آخرین اخبار
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد