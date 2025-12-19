باشگاه خبرنگاران جوان - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل سرما ،گفت: با توجه به محدودیت منابع و ضرورت تأمین گاز بخش خانگی، مراکز حساس و مشترکان دائمی، گاز ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم که عمدتاً مصرف غیرضروری دارند، به‌صورت مقطعی قطع می‌شود.

او افزود: ویلا‌هایی که خالی از سکنه هستند، اما همچنان از سیستم‌های گرمایشی استفاده می‌کنند، مشمول این طرح بوده و گاز آنها قطع خواهد شد؛ زیرا تداوم مصرف در این واحد‌ها فشار مضاعفی بر شبکه گاز استان وارد می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر اولویت‌بندی مصرف ت،گفت: هدف از این تصمیم، حفظ پایداری شبکه گاز، جلوگیری از افت فشار و پیشگیری از بروز بحران برای مشترکان ساکن و دائمی است و همکاری شهروندان، به‌ویژه مالکان ویلاها، نقش مهمی در تداوم خدمت‌رسانی ایمن و عادلانه دارد.

جوادی همچنین از هم‌استانی‌ها خواست با رعایت الگوی مصرف بهینه و تنظیم دمای رفاه، شرکت گاز را در مدیریت بهتر شبکه یاری کنند

او افزود: هر میزان صرفه‌جویی، به معنای کمک به گرمایش پایدار منازل و مراکز حیاتی استان خواهد بود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران