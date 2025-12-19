باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینیوند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در جلسه معاون و مدیران کل صدا و سیمای استانهای سراسر کشور در مشهد مقدس افزود: باور دارم اگر وزارت کشور و رسانهملی همافزا عمل کنند، با این همکاری میتوان کشور را به یک نشاط واقعی انتخاباتی و افزایش مشارکت رساند.
زینی وند با بیان اینکه مردم از جهتدهی انتخاباتی بیزارند؛ افزود آنچه از رسانه انتظار دارند آگاهیبخشی است و این موضوع برای ما بهعنوان برگزارکننده انتخابات یک اصل خدشهناپذیر است.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه سیاست قطعی وزارت کشور و ستاد انتخابات عدالت مطلق در برگزاری انتخابات است؛ تصریح کرد :برای ما هیچ تفاوتی ندارد حزبی که به رئیسجمهور نزدیک است یا حزبی که رقیب او بوده، همه باید از فرصت برابر برخوردار باشند و این اصل باید در عدالت رسانهای بیش از هر جای دیگر دیده شود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار میشود.