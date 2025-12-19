رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: انتظار ما این است که رسانه شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند و میدان را برای حضور زنان و جوانان در انتخابات شورا‌های شهر و روستا باز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی  زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در جلسه معاون و مدیران کل صدا و سیمای استان‌های سراسر کشور در مشهد مقدس افزود: باور دارم اگر وزارت کشور و رسانه‌ملی هم‌افزا عمل کنند، با این همکاری می‌توان کشور را به یک نشاط واقعی انتخاباتی و افزایش مشارکت رساند.

زینی وند با بیان اینکه  مردم از جهت‌دهی انتخاباتی بیزارند؛ افزود آنچه از رسانه انتظار دارند آگاهی‌بخشی است و این موضوع برای ما به‌عنوان برگزارکننده انتخابات یک اصل خدشه‌ناپذیر است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه سیاست  قطعی وزارت کشور  و ستاد انتخابات  عدالت مطلق در برگزاری انتخابات است؛ تصریح کرد :برای ما هیچ تفاوتی ندارد حزبی که به رئیس‌جمهور نزدیک است یا حزبی که رقیب او بوده، همه باید از فرصت برابر برخوردار باشند و این اصل باید در عدالت رسانه‌ای بیش از هر جای دیگر دیده شود.

 هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود.

برچسب ها: انتخابات شورای شهر ، شورای روستا
خبرهای مرتبط
شورا‌ها مهم‌ترین نهاد مدنی و حلقه واسط مردم و حاکمیت هستند / دعوت فرماندار سنندج از نخبگان و نیرو‌های متخصص برای نامزدی در انتخابات شورا‌ها
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها با دستور وزیر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
آخرین اخبار
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد
برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس
انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند
سفیر ایران: اقدامات اسرائیل راهبرد عامدانه برای تثبیت اشغال و تجزیه سوریه است