باشگاه خبرنگاران جوان -در اطلاعیه‌ای از سوی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان اعلام شد: به‌دنبال شرایط جوی ناشی از بارندگی‌های اخیر و با هدف ایجاد آرامش خاطر برای خانواده‌ها و فراهم‌سازی فرصت مناسب‌تر برای آمادگی دانش‌آموزان، کلیه آزمون‌های داخلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی سراسر استان، در روز شنبه ۲۹ آذرماه لغو می‌باشد.

بر اساس این اطلاعیه، زمان برگزاری آزمون‌های لغو شده متعاقباً و از طریق مدیریت مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای آنان خواهد رسید.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: آزمون‌های نهایی طبق برنامه‌ریزی قبلی، رأس ساعت مقرر و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.

منبع:اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان