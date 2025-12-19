مدارس ۹ شهر و شهرستان فارس ۲۹ آذر غیرحضوری است

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس در اعلامیه‌ای اعلام کرد که در پی بارش برف و باران و کاهش دما و یخ زدگی سطح معابر فعالیت آموزشی در مدارس شهرستان‌های آباده، مدارس «پیش دبستانی و ابتدایی» منطقه «مشهدمرغاب»، مدارس منطقه «کامفیروز» شهرستان مرودشت، شهرستان سرچهان، مدارس «پیش دبستانی و دوره ابتدایی» شهرستان پاسارگاد، مدارس «شهر صفاشهر وبخش مرکزی» واقع در شهرستان خرمبید، اقلید و شهر سده و بوانات در استان فارس در روز شنبه ۲۹ آذر به صورت «غیرحضوری» خواهد بود.

در این اطلاعیه عنوان شده است: امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس بزرگسال و از راه دور بر اساس برنامه اعلام شده کماکان برقرار است.

همچنین فرماندار سپیدان هم در اعلامیه‌ای بیان کرد: مدارس این شهرستان فردا شنبه ۲۹ آذرماه با یک ساعت تأخیر آغاز می‌شود.

فرماندار سپیدان خاطرنشان کرد: به دلیل سرما و برودت هوا و بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان، کلیه مقاطع تحصیلی این شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.

منبع: آموزش و پرورش فارس