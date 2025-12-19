باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گروهی از بابانوئلها با لباسهای قرمز وارد یک سوپرمارکت در شهر «مونترال» کانادا شدند، کیسههای خود را با هزاران دلار مواد غذایی پر کردند و در تاریکی شب ناپدید شدند.
بابانوئلهای راهزن بعداً بیانیهای منتشر کرده و گفتند که این غذا بین نیازمندان توزیع خواهد شد. آنها گفتند که این اقدام به سبک رابین هود و با هدف برجسته کردن بحران هزینههای زندگی انجام شده؛ بحرانی که مردم عادی کانادا را از خرید مایحتاج اولیه ناتوان کرده است.
گفته میشود تقریبا ۴۰ نفر در این سرقت دست داشتند و نام گروه خود را «رابینهای کوچهها» گذاشته بودند.
بیانیه آنها تحت عنوان «وقتی گرسنگی وسیله را توجیه میکند» منتشر شده و در آن گفته شده است: «ما هر روز بیشتر از قبل برای خرید از سوپرمارکتهای زنجیرهای تقلا میکنیم؛ مکانهایی که از تورم به عنوان بهانهای برای کسب سودهای کلان استفاده میکنند». در ادامه این بیانیه آمده است: «هیچ راه دیگری برای بیان آن وجود ندارد: تعدادی از شرکتها نیازهای اساسی ما را گروگان گرفتهاند. این شرکتها به خفه کردن مردم ادامه میدهند برای اینکه تا جایی که میتوانند پول به جیب بزنند».
شرکتی که امروز مورد دستبرد قرار گرفته، در پاسخ به این اقدام، در بیانیهای اعلام کرد که دزدی از مغازهها یک عمل «مجرمانه و غیرقابل قبول» است. این شرکت گفت: «باید توجه داشت که ما به عنوان یک خردهفروش، آخرین ایستگاه در زنجیره تأمین هستیم. قیمتهای روی قفسههای فروشگاه مستقیماً منعکسکننده هزینههای زنجیره تأمین است.»
پلیس به خبرنگاران گفت که در حال بررسی این سرقت است، اما هنوز هیچ دستگیری صورت نگرفته است.
سارقان مقداری از مواد غذایی را در یک میدان عمومی پای یک درخت کریسمس ریختند و افزودند که بقیه از طریق بانکهای غذای محلی توزیع خواهد شد.
منبع: گاردین