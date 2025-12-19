وقوع طوفان در امارات باعث لغو ده‌ها پرواز و آب‌گرفتگی کامل معابر در دبی و شارجه شد و خاطره سیل ویرانگر سال گذشته را در این کشور زنده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بارش باران‌های شدید به دنبال یک طوفان، باعث جاری شدن سیل در چندین شهر بزرگ امارات و تأخیر یا لغو ده‌ها پرواز شد. شرکت هواپیمایی امارات ۱۳ پرواز خروجی از دبی را لغو کرد و گزارش‌هایی از اختلال در شهر مجاور، شارجه، پس از یک شب طوفانی همراه با رعد و برق و صاعقه منتشر شده است.

اوایل صبح جمعه، خیابان‌های اصلی شارجه به‌طور کامل زیر آب رفتند. این صحنه‌ها خاطره آوریل ۲۰۲۴ را زنده کرد؛ زمانی که بارندگی‌های شدید باعث سیلاب‌های گسترده و لغو بیش از دو هزار پرواز در فرودگاه دبی، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان، شده بود.

با نزدیک شدن طوفان در روز پنج‌شنبه، پلیس دبی از ساکنان خواست در خانه بمانند و «جز در موارد بسیار ضروری» خارج نشوند. روز جمعه، تانکر‌های مکش آب در سراسر شهر برای بازگشایی راه‌های مسدود شده مستقر شدند. وب‌سایت فرودگاه دبی تأخیر ده‌ها پرواز و لغو برخی دیگر را نشان داد که سخنگوی فرودگاه نیز علت آن را «شرایط نامساعد جوی» تأیید کرد.

مرکز ملی هواشناسی نسبت به تداوم بارندگی در سراسر کشور از جمله دبی و ابوظبی هشدار داده است. سایر کشور‌های حوزه خلیج‌فارس از جمله عربستان سعودی و قطر نیز روز پنج‌شنبه شاهد بارش‌های شدید بودند که منجر به لغو بازی تیم‌های عربستان و امارات در مسابقات جام اعراب شد.

در آوریل گذشته، بارش‌های بی‌سابقه در امارات خانه‌ها را غرق آب کرد و خیابان‌ها را به رودخانه تبدیل کرد. آن طوفان که شدیدترین مورد در ۷۶ سال اخیر بود، منجر به جان‌باختن چهار تبعه فیلیپینی و یک شهروند اماراتی شد. پژوهشی از گروه «World Weather Attribution» اشاره کرده است که گرمایش زمین احتمالاً شدت بارندگی‌های سال گذشته در امارات و عمان را تشدید کرده است.

منبع: العربی الجدید

برچسب ها: سیل در امارات ، طوفان شدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
کیش چیشد
۰
۰
پاسخ دادن
