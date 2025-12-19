مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا دوشنبه هفته آینده شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب ۲۸ آذرماه سامانه بارشی در استان‌های اصفهان، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی در خراسان‌ شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، فارس و کرمان فعال است و بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی شده است.

او بیان کرد: از  امشب تا دوشنبه هفته آينده، کاهش محسوس دما در نیمه شرقی، مرکز، دامنه‌های البرز مرکزی و زاگرس جنوبی رخ می‌دهد.

وی افزود: آسمان کشور روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده، صاف خواهد بود و جوی آرام خواهیم داشت.

او گفت:فردا بارش در شمال شرق، شرق، جنوب، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.روز یکشنبه نیز در برخی نقاط خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان بارش برف و باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
سازمان هواشناسی اعلام کرد؛
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
صدور هشدار سطح قرمز برای ۱۵ استان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۸ آذرماه
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
۹ خاصیت شگفت‌انگیز عناب برای زنان که نمی‌دانستید
امداد رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف / ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی برف روبی شد
سهمیه بنزین خودرو‌های خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی حذف شد
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
در بازار شیرینی شب یلدا چه می گذرد؟
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
۹ خاصیت شگفت‌انگیز عناب برای زنان که نمی‌دانستید
سهمیه بنزین خودرو‌های خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی حذف شد
ارزیابی خسارت‌های وارد شده ناشی از وقوع سیل در قشم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
صادرات چای ۳۲ درصد افزایش یافت
امداد رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف / ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی برف روبی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۸ آذرماه
مصرف گاز در شمال شرق کشور به ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسید
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت گوجه فرنگی متعادل شد
مهار رشد مصرف، جهش هوشمندسازی و توسعه تجدیدپذیر‌ها نقشه راه عبور ایمن از تابستان ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین