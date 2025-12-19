باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل (کانال ۱۱) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که اوضاع در لبنان، سوریه و غزه در حال حاضر متوقف شده و همه در انتظار دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هستند.

در همین راستا، این منبع خاطرنشان کرد: «مشورات‌هایی که نتانیاهو روز گذشته درباره مرحله بعدی در غزه برگزار کرد، بدون تصمیمی قاطع به پایان رسید، تصویر وضعیت در غزه همچنان به هیچ وجه روشن نیست.»

پیش از این، شوش بدرسیان، سخنگوی دفتر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده بود که «بنیامین نتانیاهو در تاریخ ۲۹ دسامبر جاری در آمریکا با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد.»

اعلام این دیدار که پنجمین ملاقات میان این دو طرف از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می‌شود، پس از آن صورت گرفت که نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل گفت انتظار دارد «به‌زودی» به مرحله دوم توافق آتش‌بس که با میانجیگری آمریکا به دست آمده، منتقل شود.

شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل نیز گزارش داد که انتظار می‌رود نتانیاهو و ترامپ در جریان این سفر هشت‌روزه، دو بار با یکدیگر دیدار کنند. این شبکه اشاره کرد که «نتانیاهو با ترامپ در تفرجگاه مار-آ-لاگو در ایالت فلوریدا دیدار خواهد کرد.»

منبع: النشره