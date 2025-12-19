مقام‌های صهیونیستی فاش کردند که نبرد‌های غزه، لبنان و سوریه تا زمان دیدار نتانیاهو و ترامپ در فلوریدا در وضعیت «انجماد» قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل (کانال ۱۱) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد که اوضاع در لبنان، سوریه و غزه در حال حاضر متوقف شده و همه در انتظار دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هستند.

در همین راستا، این منبع خاطرنشان کرد: «مشورات‌هایی که نتانیاهو روز گذشته درباره مرحله بعدی در غزه برگزار کرد، بدون تصمیمی قاطع به پایان رسید، تصویر وضعیت در غزه همچنان به هیچ وجه روشن نیست.»

پیش از این، شوش بدرسیان، سخنگوی دفتر نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده بود که «بنیامین نتانیاهو در تاریخ ۲۹ دسامبر جاری در آمریکا با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد.»

اعلام این دیدار که پنجمین ملاقات میان این دو طرف از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می‌شود، پس از آن صورت گرفت که نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل گفت انتظار دارد «به‌زودی» به مرحله دوم توافق آتش‌بس که با میانجیگری آمریکا به دست آمده، منتقل شود.

شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل نیز گزارش داد که انتظار می‌رود نتانیاهو و ترامپ در جریان این سفر هشت‌روزه، دو بار با یکدیگر دیدار کنند. این شبکه اشاره کرد که «نتانیاهو با ترامپ در تفرجگاه مار-آ-لاگو در ایالت فلوریدا دیدار خواهد کرد.»

منبع: النشره

برچسب ها: نتانیاهو و ترامپ ، اسرائیل و آمریکا
خبرهای مرتبط
لاریجانی: توطئه آمریکایی-صهیونیستی پشت جنگ اخیر بود
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند