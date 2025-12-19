باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروهی متشکل از ۱۷۰ هنرمند و چهره فرهنگی بلژیکی، شبکه تلویزیونی دولتی این کشور (RTBF) را به دلیل پیوستن به مسابقات آواز «یورویژن ۲۰۲۶» همزمان با اجازه حضور به رژیم تروریستی اسرائیل، محکوم کردند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این هنرمندان پس از اطلاع از تایید مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در ۴ دسامبر، نامه‌ای مشترک ارسال کردند. به گزارش روزنامه «لا لیبره»، امضاکنندگان این نامه مراتب ناامیدی خود را از این تصمیم ابراز کرده و «جنگ نابودگرانه» رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم نمودند.

در میان این گروه، چهره‌های سرشناس فرهنگی از جمله یولاند مورو (بازیگر و کارگردان)، تیری میشل (فیلم‌ساز)، فلورانس مندز (طنزپرداز) و دیوید مورگیا (بازیگر) دیده می‌شوند.

این هنرمندان تصمیم مذکور را با اقدامات پیشین «اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی» (EBU) مقایسه کردند؛ آنها یادآور شدند که این اتحادیه در فوریه ۲۰۲۲، روسیه را تنها ظرف ۴۸ ساعت پس از تهاجم به اوکراین اخراج کرد، اما در مقابل، علی‌رغم «نسل‌کشی مستمر علیه فلسطینیان در غزه»، از اخراج رژیم تروریستی اسرائیل خودداری کرده است.

در این نامه از شبکه‌های RTBF و VRT (شبکه فلاندری بلژیک) که مسئول معرفی نماینده این کشور در یورویژن هستند، به تندی انتقاد شده است. امضاکنندگان تاکید کردند که ادامه مشارکت این شبکه‌ها در مسابقات، نقض جدی وظایف اخلاقی و انسانی است که از یک رسانه عمومی انتظار می‌رود.

هنرمندان بلژیکی معتقدند رژیم تروریستی اسرائیل از رویداد‌های فرهنگی برای مقاصد سیاسی بهره‌برداری می‌کند. آنها نوشتند که این رژیم تروریستی مدت‌هاست از بستر‌های هنری بزرگ برای ترویج پروپاگاندای خود استفاده می‌کند تا بر سیاست‌های «اشغالگری، استعمار و آپارتاید» علیه فلسطینیان سرپوش بگذارد. طبق این نامه، شرکت در یورویژن به رژیم تروریستی اسرائیل کمک می‌کند تا تصویری از یک «دموکراسی مدرن غربی» از خود ارائه دهد و اقدامات جنایتکارانه در غزه را پنهان کند.

در پایان، امضاکنندگان از شبکه RTBF خواستند در موضع خود تجدیدنظر کرده و تا زمانی که از رژیم تروریستی اسرائیل در این مسابقات استقبال می‌شود، مشارکت بلژیک در یورویژن ۲۰۲۶ را لغو کند. آنها تاکید کردند که رسانه‌های عمومی باید پاسدار ارزش‌های انسانی و عدالت باشند.

