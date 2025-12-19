۱۷۰ هنرمند برجسته بلژیکی با محکوم کردن استاندارد‌های دوگانه اروپا، خواستار تحریم مسابقات یورویژن ۲۰۲۶ و اخراج اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروهی متشکل از ۱۷۰ هنرمند و چهره فرهنگی بلژیکی، شبکه تلویزیونی دولتی این کشور (RTBF) را به دلیل پیوستن به مسابقات آواز «یورویژن ۲۰۲۶» همزمان با اجازه حضور به رژیم تروریستی اسرائیل، محکوم کردند.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این هنرمندان پس از اطلاع از تایید مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل در ۴ دسامبر، نامه‌ای مشترک ارسال کردند. به گزارش روزنامه «لا لیبره»، امضاکنندگان این نامه مراتب ناامیدی خود را از این تصمیم ابراز کرده و «جنگ نابودگرانه» رژیم تروریستی اسرائیل را محکوم نمودند.

در میان این گروه، چهره‌های سرشناس فرهنگی از جمله یولاند مورو (بازیگر و کارگردان)، تیری میشل (فیلم‌ساز)، فلورانس مندز (طنزپرداز) و دیوید مورگیا (بازیگر) دیده می‌شوند.

این هنرمندان تصمیم مذکور را با اقدامات پیشین «اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی» (EBU) مقایسه کردند؛ آنها یادآور شدند که این اتحادیه در فوریه ۲۰۲۲، روسیه را تنها ظرف ۴۸ ساعت پس از تهاجم به اوکراین اخراج کرد، اما در مقابل، علی‌رغم «نسل‌کشی مستمر علیه فلسطینیان در غزه»، از اخراج رژیم تروریستی اسرائیل خودداری کرده است.

در این نامه از شبکه‌های RTBF و VRT (شبکه فلاندری بلژیک) که مسئول معرفی نماینده این کشور در یورویژن هستند، به تندی انتقاد شده است. امضاکنندگان تاکید کردند که ادامه مشارکت این شبکه‌ها در مسابقات، نقض جدی وظایف اخلاقی و انسانی است که از یک رسانه عمومی انتظار می‌رود.

هنرمندان بلژیکی معتقدند رژیم تروریستی اسرائیل از رویداد‌های فرهنگی برای مقاصد سیاسی بهره‌برداری می‌کند. آنها نوشتند که این رژیم تروریستی مدت‌هاست از بستر‌های هنری بزرگ برای ترویج پروپاگاندای خود استفاده می‌کند تا بر سیاست‌های «اشغالگری، استعمار و آپارتاید» علیه فلسطینیان سرپوش بگذارد. طبق این نامه، شرکت در یورویژن به رژیم تروریستی اسرائیل کمک می‌کند تا تصویری از یک «دموکراسی مدرن غربی» از خود ارائه دهد و اقدامات جنایتکارانه در غزه را پنهان کند.

در پایان، امضاکنندگان از شبکه RTBF خواستند در موضع خود تجدیدنظر کرده و تا زمانی که از رژیم تروریستی اسرائیل در این مسابقات استقبال می‌شود، مشارکت بلژیک در یورویژن ۲۰۲۶ را لغو کند. آنها تاکید کردند که رسانه‌های عمومی باید پاسدار ارزش‌های انسانی و عدالت باشند.

منبع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: یورو ویژن ، نسل کشی ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
پایانِ افسانه‌ی «حقوق بشر» غربی زیر آوار ۷۰ هزار شهید
هشدار غزه: آنکه از بمباران نمُرد، اکنون از سرما می‌میرد
شهادت یک نوزاد دیگر در غزه بر اثر سرما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند