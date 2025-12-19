وبسایت شبکه الجزیره در مطلبی به ۵ نکته از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در کنفرانس خبری پایان سال وزارت خارجه آمریکا «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور به تشریح اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن پرداخت. در این گزارش که توسط وبسایت شبکه الجزیره تهیه شده، پنج نکته مهم از صحبت‌های امروز او مرور می‌شود.

اوکراین جنگ آمریکا نیست

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن در تلاش است تا ارزیابی کند که روسیه و اوکراین برای دستیابی به توافق چه شرایطی را می‌توانند بپذیرند، اما تأکید کرد که این جنگ اولویت فوری واشنگتن نیست.

وی گفت: «این جنگ ما نیست. این جنگی در قاره دیگر است».

برای به پایان رساندن مرحله اول آتش‌بس غزه تلاش می‌کنیم

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن برای تکمیل مرحله اول آتش‌بس تلاش می‌کند تا مرحله دوم بتواند آغاز شود. سه عنصری که روبیو به آنها اشاره کرد، تشکیل یک کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه، تشکیل «هیئت صلح» به رهبری مقامات خارجی و استقرار یک نیروی پلیس بین‌المللی در این باریکه بود.

او گفت: «این چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. این چیزی است که ما در حال حاضر مانند لیزر روی آن تمرکز کرده‌ایم.»

همکاری با چین

روبیو در زمانی که سناتور بود، موضعی ضد چین داشت. اما امروز، او لحن ملایم‌تری در روابط با پکن اتخاذ کرده و بر لزوم همکاری با وجود تنش‌ها تأکید کرد.

او به خبرنگاران گفت: «اگر یک چالش جهانی وجود داشته باشد که چین و آمریکا بتوانند با هم روی آن کار کنند، می‌توانیم آن را حل کنیم. اگرچه همچنان نقاط تنش وجود خواهد داشت. ما می‌دانیم که وظیفه ما ایجاد تعادل بین این دو است. فکر می‌کنم هر دو طرف این را درک می‌کنند.»

تعهد به ناتو

دولت ترامپ به دلیل سیاست‌های مهاجرتی، اروپا و رهبران آن را بار‌ها مورد انتقاد قرار داده است، اما روبیو بار دیگر بر تعهد واشنگتن به ناتو تأکید کرد. او اظهار داشت که دفاع مشترک ناتو مانع گسترش جنگ اوکراین به غرب خواهد شد. روبیو گفت: «به همین دلیل است که ما در این اتحاد هستیم و به همین دلیل است که ماده پنج در اتحاد ناتو مهم است.»

ادامه ادعا‌ها درباره ونزوئلا

روبیو مدعی شد که مذاکرات با ونزوئلا بیهوده خواهد بود، زیرا نمی‌توان به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور این کشور آمریکای لاتین برای پایبندی به تعهداتش اعتماد کرد.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به مادورو ادعا کرد: «او هرگز به هیچ یک از توافقاتی که در گذشته انجام داده، پایبند نبوده است و این باعث می‌شود که در نظر گرفتن توافق در آینده دشوار باشد».

منبع: الجزیره