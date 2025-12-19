باشگاه خبرنگاران جوان - معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میناب با اشاره به افزایش قابل توجه حجم سیلاب ورودی به سد استقلال اعلام کرد: به‌منظور مدیریت ایمن سیلاب و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی در پایین‌دست، دریچه‌های تحتانی سد استقلال به‌صورت کنترل‌شده و مطابق ضوابط و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از سدها باز شده است.

محمد رادمهر با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی از سوی شهروندان، کشاورزان و دامداران، نسبت به احتمال طغیان رودخانه میناب هشدار داد و افزود: از ساکنان روستاهای بالادست و حاشیه رودخانه درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از حضور در بستر و حریم رودخانه‌ها خودداری کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم برای حفظ جان و اموال خود را در اولویت قرار دهند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان میناب همچنین با اشاره به قرار گرفتن برخی محورهای ارتباطی در معرض خطر سیلاب اظهار داشت: مسیرهای پنج‌شنبه‌بازار ـ نصیرایی، گورزانگ ـ کردر و بلیلی و کولغ کاشی ـ مازغ در وضعیت هشدار قرار دارند و تردد در این محورها تنها با احتیاط کامل امکان‌پذیر است.

وی در پایان از آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان خبر داد و از مردم خواست با رعایت توصیه‌ها و هشدارهای صادره، ستاد مدیریت بحران را در مدیریت بهتر شرایط همراهی کنند.

منبع:ستاد مدیریت بحران شهرستان میناب