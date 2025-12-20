باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال با انجام ۵ بازی امروز( شنبه) در شهرهای مختلف پیگیری می شود و در یکی از حساس ترین بازی ها، تیم فولاد خوزستان پذیرای تیم فوتبال چادر ملو اردکان است.

هوادار- سایپا/ شنبه ساعت ۱۴:۳۰

تیم های دسته یکی هوادار و سایپا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه دستگردی برگزار می شود.

تیم فوتبال هوادار با ۵ برد، ۷ تساوی و ۳ شکست و کسب ۲۲ امتیاز در جایگاه ششم لیگ آزادگان قرار گرفته است.

شاگردان محمد ربیعی به دنبال پیروزی برابر نارنجی پوشان سایپا هستند تا به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی راه یابند.

در آن طرف، تیم سایپا با ۶ برد،۷ تساوی و ۲ شکست و کسب ۲۵امتیاز در جایگاه چهارم لیگ آزادگان ایستاده است.

نارنجی پوشان سایپا می خواهند از سد تیم هوادار در بازی امروز عبور کنند تا به مرحله بعدی جام حذفی صعود کنند.

تیم هوادار با برد برابر تیم برق شیراز به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یافت و از آن طرف، تیم سایپا در ضربات پنالتی توانست تیم نساجی مازندران شکست بدهد و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی صعود کند.

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

دربی کرمان بین تیم های فوتبال مس رفسنجان و گل گهر سیرجان امروز در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برگزار می شود.

این بازی چند روز پیش در لیگ برتر و به میزبانی شهر سیرجان برگزار شد و شاگردان مهدی تارتار توانستند با ۲ گل از سد تیم هم‌استانی خود بگذرند و حالا با فاصله‌ای کوتاه این دربی باید در رفسنجان برگزار شود.

تیم فوتبال مس رفسنجان وضعیت خوبی در لیگ برتر فوتبال ندارد و این تیم کرمانی با هدایت مجتبی جباری هفته گذشته در دربی کرمان شکست خورد و با ۸ امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.

شاگردان مجتبی جباری بیشتر بر روی بقا در لیگ برتر فوتبال تمرکز کردند، اما آنها می خواهند در بازی جام حذفی برابر گل گهر پیروز شوند تا به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابند و علاوه بر این انتقام باخت چند روز گذشته دربی کرمان را بگیرند.

در آن طرف، تیم گل گهر سیرجان در لیگ برتر فوتبال با افت مواجه شده بود، اما این تیم کرمانی با پیروزی برابر تیم همشهری خود مس رفسنجان توانست وضعیت خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهد و با ۲۰ امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان مهدی تارتار می خواهند پیروزی چند روز گذشته خود در دربی کرمان را در جام حذفی هم تکرار کنند تا در این رقابت‌ها هم به موفقیت برسند.

تیم فوتبال مس رفسنجان با عبور از سد تیم داماش گیلان به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یافت و از آن طرف، تیم گل گهر سیرجان با پیروزی برابر تیم شناور سازی قشم به این مرحله صعود کرده است.

ملوان بندر انزلی- مس شهر بابک/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

تیم ملوان بندر انزلی چند روز پیش شکست سنگینی برابر تیم فجر شهید سپاسی شیراز متحمل شد و این تیم شمالی با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی جام حذفی برابر تیم دسته اولی مس شهر بابک است تا باخت سنگین خود را به فراموشی بسپارد.

شاگردان مازیار زارع فصل پیش فینالیست جام حذفی بودند و باید دید امسال هم می توانند یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابتها باشند یا نه!

در آن طرف، تیم لیگ دسته اولی مس شهربابک این فصل شرایط بسیار خوبی در لیگ آزادگان دارد و یکی از گزینه های صعود به لیگ برتر فوتبال محسوب می شود. در حال حاضر شاگردان قاسم شهبا با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۵ بازی در رتبه سوم جدول لیگ یک قرار دارند و جزو تیم‌های مدعی صعود به لیگ برتر محسوب می‌شوند.

شاگردان مازیار زارع با پیروزی نفس‌گیر در ضربات پنالتی برابر آلومینیوم در اراک به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی رسید‌ند. از آن طرف، مس شهربابک پس از پیروزی در ضربات پنالتی برابر شهر آرکا البرز در مرحله گذشته هم توانست در خانه و در ضربات پنالتی فجر شهید سپاسی شیراز را حذف کند و باید دید در این مسابقه چه نتیجه‌ای به دست خواهد آورد.

۲ تیم سابقه یک رویارویی در جام حذفی را در گذشته دارند که مس شهربابک موفق به برد در وقت‌های اضافه شده بود.

نفت و گاز گچساران- پیکان/ شنبه ساعت ۱۶:۳۰

تیم نفت و گاز گچساران نماینده استان کهکیلویه و بویر احمد در سومین فصل حضور در لیگ یک شرایط خوبی در فصل جاری ندارد و جزو تیم‌هایی است که برای فرار از سقوط می‌جنگد. شاگردان محمود فکری با کسب ۱۳ امتیاز از ۱۵ بازی در رتبه چهاردهم جدول هجده تیمی لیگ آزادگان قرار دارند و یکی از گزینه های سقوط به لیگ دسته دوم هستند.

شاگردان محمود فکری در روزهای اخیر درگیر یک حاشیه بسیار جنجالی بوده‌اند. پس از شکست نفت‌وگاز برابر مس سونگون ورزقان در تبریز، اخباری پیرامون ضرب و شتم دو خبرنگار توسط عوامل سرمربی این تیم وجود داشت و باعث شد تا این تیم تا چند روز در صدر اخبار قرار بگیرد.

در آن طرف، تیم پیکان وضعیت خوبی در لیگ برتر فوتبال ندارد و برای فرار از جمع تیم‌های پایین جدولی تلاش می‌کند.

شاگردان سعید دقیقی می خواهند با پیروزی برابر تیم دسته اولی جام حذفی به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابند.

تیم نفت و گاز گچساران با برتری برابر تیم پالایش نفت بندر عباس به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یافت و از آن طرف، تیم پیکان با عبور از سد تیم شهرداری نوشهر به این مرحله صعود کرد.

فولاد خوزستان- چادر ملو اردکان/ شنبه ساعت ۱۸:۳۰

تیم فوتبال فولاد خوزستان با هدایت یحیی گل محمدی عملکرد ضعیفی در لیگ برتر فوتبال داشته و این تیم با ۱۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان یحیی گل محمدی با حمایت هواداران خونگرم اهوازی به دنبال بردن تیم چادر ملو هستند تا به مرحله بعدی جام حذفی صعود کنند و علاوه بر این، انتقام شکست برابر تیم اردکانی در لیگ برتر را بگیرند و حداقل در جام حذفی به موفقیت برسند.

گل محمدی به خوبی می داند که در صورت شکست برابر تیم چادر ملو و حذف از گردونه رقابتهای جام حذفی به درب خروجی فولاد نزدیک تر می‌شود و باید این بازی را پیروز شود.

در آن طرف، تیم چادر ملو اردکان برخلاف حریف اهوازی خود شرایط خوبی در لیگ برتر فوتبال دارد و با کسب نتایج خوب توانسته بالاتر از تیم های استقلال و تراکتور در رتبه سوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

شاگردان سعید اخباری می خواهند در جام حذفی هم به روند رو به رشد خود ادامه بدهند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران اهوازی پیش رو دارند.

دو تیم سابقه یک رویارویی در جام حذفی را هم دارند. دیداری که ۲ سال پیش برگزار شد و تیم چادرملو که آن زمان در لیگ یک حضور داشت، موفق شد در اهواز با نتیجه یک بر صفر برنده شده و فولاد را از گردونه رقابت‌ها حذف کند و باید دید کدامیک در بازی امروز برنده می‌شود و به مرحله بعدی جام حذفی صعود می‌کند.

تیم فولاد با عبور از سد استقلال خوزستان توانست به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه یابد و از آن طرف، تیم چادر ملو در یزد با یک گل برابر ذوب آهن پیروز شد و به این مرحله صعود کرد.