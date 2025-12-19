رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور گفت: طرح محرومیت‌زدایی از ۲ هزار و ۲۰ محله کشور اجرا و مازندران استان نمونه اجرای طرح ملی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی آقامحمدی شامگاه جمعه در گردهمایی ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور استان مازندران که در اردوگاه شهید رجایی فریدونکنار برگزار شد، اظهار کرد: استان مازندران به‌عنوان استان نمونه و پایلوت اجرای این طرح ملی انتخاب شده است.

وی با اشاره به محور‌های اصلی این طرح افزود: در این برنامه، دو محور «توانمندسازی» و «تحول» به صورت هم‌زمان دنبال می‌شود که توانمندسازی مربوط به افراد بالای ۳۰ سال است و شامل هفت بسته اشتغال، سلامت، تغذیه و پوشاک، ورزش و تفریحات، فرهنگ و مذهب و مسکن می‌شود.

آقامحمدی با بیان اینکه در حوزه مسکن، دفاتر تخصصی با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، تصریح کرد: تمامی اقدامات در این بخش دارای مدیریت فنی خواهد بود و با ایجاد نظم جدید، امیدواریم فرآیند توانمندسازی به شکل دقیق و هدفمند اجرا شود.

رئیس ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار کشور با اشاره به محور تحول ادامه داد: محور تحول مربوط به گروه سنی نوزاد یک‌روزه تا ۳۰ سال است و هدف اصلی آن ایجاد مشاغلی است که منجر به تحول پایدار در درآمد خانواده‌ها شود. نخستین گام اجرایی این بخش از ۱۳ رجب در پنج محله رشت، کرج، قم، بهارستان و یافت‌آباد تهران عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: هر دو ماه یک‌بار، رویداد‌هایی در استان‌ها با محوریت کودکان تا شش سال برگزار می‌شود که در کنار آن، دو اقدام مهم شامل استعدادیابی با همکاری گروه‌های صنعتی و غربالگری توسط گروه‌های جهادی انجام خواهد شد.

آقامحمدی از اجرای طرح آموزش هوش مصنوعی برای کودکان ۶ تا ۱۴ سال خبر داد و گفت: این طرح در استان زنجان آغاز خواهد شد و در صورت آمادگی استان مازندران، در این استان نیز اجرایی می‌شود. همچنین با امضای تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت آموزش‌وپرورش، طرح استارتاپ‌های دانش‌آموزی و دانشجویی ویژه دوره دوم متوسطه از ۱۳ رجب آغاز خواهد شد.

جانشین وزیر کشور در طرح محرومیت‌زدایی از ۲۰۲۰ محله کشور با اشاره به پروژه «باباتل» افزود: کودکان محلات کم‌برخوردار می‌توانند از مکالمات رایگان درون‌شبکه‌ای بهره‌مند شوند که هدف آن، یکپارچه‌سازی ظرفیت‌های کشور و تقویت مشارکت عمومی در مسیر توانمندسازی است.

وی همچنین از رونمایی ۱۴ سامانه اشتغال خبر داد و تصریح کرد: تمامی فرآیند‌های مرتبط با اشتغال، تولید و فروش در این سامانه‌ها متمرکز خواهد شد.

در ادامه این گردهمایی، سید امیر حسینی‌جو سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در مسیر توانمندسازی و کاهش محرومیت، در صورت هم‌افزایی دستگاه‌ها، نتایج ماندگار و مؤثری به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بهزیستی و کمیته امداد دو بازوی اصلی حمایت اجتماعی هستند، گفت: ایجاد پنجره ارتباطی مؤثر میان خیران و نیازمندان ضروری است و کمیته امداد نقش محوری در فراهم‌سازی این بستر ایفا می‌کند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت همدلی دستگاه‌ها افزود: دولت، مسئولان و خیران با همکاری یکدیگر می‌توانند زمینه کاهش فقر و محرومیت را فراهم کنند.

در حاشیه این مراسم، به مناسبت شب یلدا از «خیر طلایی» استان، سید صادق موسوی و چهار مسئول خانه‌های محلات کم‌برخوردار تجلیل شد.

همچنین رزمایش توزیع ۱۵ هزار بسته یلدایی و مرحله استانی مسابقات استعدادیابی فوتبال خیابانی جام شهدای ۱۵ خرداد با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و جمعیت هلال‌احمر در سه رده سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال و با حضور ۲۸ تیم برگزار شد. در پایان، ۲ تیم از ستاد اجرایی فرمان امام و یک تیم از کمیته امداد امام خمینی (ره) رتبه‌های برتر را کسب کردند.

