معاون اول دولت سیزدهم به طرح تعابیر تند یکی از فعالان سیاسی خراسان جنوبی علیه دولت سیزدهم در نشست با رئیس‌جمهوری واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر در یادداشتی خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت:

«با عنایت به جایگاه برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان به‌عنوان شخصیتی اخلاق‌مدار، پایبند به آموزه‌های دینی و مروج سیره و کلام امیرالمؤمنین (ع)، و باتوجه به شعار محوری دولت‌ ایشان مبنی بر وفاق؛ انتظار می‌رود نسبت به پاسداشت حرمت‌ها و مرزبندی روشن با بی‌اخلاقی، به‌ویژه در تریبون‌های رسمی و جلساتی که در حضور ایشان برگزار می‌شود، حساس بوده و اهتمامی ویژه مبذول فرمایند.  

بی‌تفاوتی در برابر جسارت به رئیس‌جمهور شهید که منش، اخلاق و عملکرد ایشان مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده با اصول وفاق، عدالت و اخلاق سازگار نیست و می‌تواند اعتماد عمومی را آسیب‌پذیر سازد.  

صیانت از حرمت خادمان صادق ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا یک دوره خاص است؛ این امر در حقیقت پاسداری از شأن جمهوری اسلامی، سلامت فضای سیاسی کشور و احترام به ارزش‌هایی است که وفاق حقیقی بر پایه آن‌ها استوار می‌گردد.»

در جریان نشست رئیس‌جمهوری با فعالان سیاسی استان خراسان جنوبی یکی از  سخنرانان تعابیر تندی در توصیف دولت سیزدهم به کار برد که واکنش‌ مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری را هم به همراه داشت. 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، دولت سیزدهم ، محمد مخبر
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
دعوت دولت به مشارکت به معنای فقدان برنامه نیست
پزشکیان: امام خمینی (ره) پیام آور وحدت و انسجام بود
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد
برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس
انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند