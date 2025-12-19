عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کنستانوس کمبوس وزیر خارجه جمهوری قبرس امروز (جمعه) در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی با اشاره به رویکرد اصولی ایران در احترام به حاکمیت ملی همه کشورها از جمله قبرس ضرورت احترام به اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌ ویژه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را یادآور شد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگونه موضع‌گیری مداخله‌جویانه‌ در رابطه با تمامیت سرزمینی خود را مطلقا مردود و غیر قابل قبول می‌داند.

وزیر خارجه قبرس نیز با تاکید بر اهمیت روابط دیرینه این کشور با ایران، تصریح کرد که قبرس همواره خود را مقید به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورها از جمله ایران می‌داند.

وی با اشاره به آغاز ریاست دوره‌ای قبرس بر اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۶، اظهار امیدواری کرد که این کشور بتواند نقش مثبتی در پیشبرد روابط اتحادیه و ایران ایفا کند.

در این گفت وگوی تلفنی در مورد روابط دوجانبه ایران - قبرس و تحولات بین‌المللی نیز تبادل نظر شد.

برچسب ها: عباس عراقچی ، قبرس ، ایران ، سیاست خارجی
