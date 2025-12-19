آمریکا اعلام کرد هفت فرد مرتبط با نیکلاس مادورو و همسرش را به اتهام حمایت از دولت ونزوئلا و نقش ادعایی در قاچاق مواد مخدر تحریم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هفت نفر را که با نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا و همسرش مرتبط بوده‌اند، تحریم کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا این هفت نفر را به «حمایت از دولت نیکولاس مادورو» و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد. 

بسنت در بیانیه‌ای ادعا کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ونزوئلا همچنان ملت ما را با مواد مخدر کشنده اشباع کند».

مادورو و دولت او هرگونه ارتباط با جرم و جنایت را رد کرده و می‌گویند که واشنگتن به دنبال تغییر حکومت در این کشور است تا بتواند ذخایر عظیم نفت آن را کنترل کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فشار بر مادورو را افزایش داده و دستور داده همه نفتکش‌هایی که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند، محاصره شوند. ترامپ همچنین بار‌ها گفته است که حملات زمینی در ونزوئلا به زودی انجام خواهد شد.

منبع: رویترز

