ستاد بحران بشاگرد برای گرم کردن خودش به هیزم روی آورد.

امشب پس از قطع ارتباطات در شهرستان بشاگرد ستاد مدیریت بحران بشاگرد در یک محل بالای گردنه ده سورآب که آنتن دارد و با هیزم آتشی روشن کرده است تشکیل جلسه داد.

در پی بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها، مسیرهای ارتباطی و زیرساخت‌های حیاتی شهرستان بشاگرد با اختلال جدی مواجه شده و قطعی کامل ارتباطات، مشکلات گسترده‌ای برای مردم این منطقه ایجاد کرده است.

فیبر نوری میناب بشاگرد به علت شدت بارندگی و بالا آمدن آب رودخانه شیبکوه قطع شده است و فرماندار برای برگزاری جلسه و دسترسی اینترنت به کوه پناه برده است.

همچنین مسیر ارتباطی فیبر نوری جاسک به بشاگرد نیز به دنبال طغیان رودخانه شریفی دچار قطعی شده و طبق برآوردهای اولیه، به احتمال زیاد این مسیر حداقل تا دو روز آینده همچنان مسدود خواهد بود.

در نتیجه این وضعیت، شبکه ارتباطی شهرستان بشاگرد به‌صورت کامل قطع شده و هیچ‌گونه آنتن‌دهی و دسترسی به اینترنت در سطح شهرستان وجود ندارد.

به دلیل قطعی کامل اینترنت و ارتباطات، بخش عمده‌ای از مغازه‌ها و واحدهای صنفی در بشاگرد عملاً در وضعیت تعطیلی قرار گرفته‌اند و فعالیت‌های روزمره مردم با اختلال جدی مواجه شده است.

از سوی دیگر، در محور روستایی دهندر شه‌بابک تا سردشت، دست‌کم ۱۲ تیر برق بر اثر شدت بارندگی و شرایط جوی دچار شکستگی شده که این موضوع نیز مشکلات زیرساختی منطقه را تشدید کرده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش حجم ورودی آب، احتمال بازگشایی دریچه‌های سد جگین در ساعات آینده وجود دارد که می‌تواند وضعیت رودخانه‌ها و مسیرهای پایین‌دست را تحت تأثیر قرار دهد.

لازم به ذکر است به دلیل قطعی کامل اینترنت و ارتباطات، امکان دریافت اخبار دقیق و لحظه‌ای با محدودیت همراه است و اطلاعات منتشرشده بر اساس گزارش‌های میدانی و اخبار پراکنده رسیده از شهرستان بشاگرد تنظیم شده است.