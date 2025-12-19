وزیر راه وشهرسازی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی راهداران در جاده‌های کشور اعلام کرد: لباس مقدس راهداری، پیام آور امید و آرامش مردم در جاده‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق مالواجِرد وزیر راه وشهرسازی با حضور در راهدارخانه گچسر استان البرز با تجلیل از ایثار و فداکاری راهداران، خدمت در راهداری را قطره‌ای از حماسه ملت ایران توصیف کرد.

وی خطاب به راهداران گفت: لباس راهداری، لباسی مقدس است؛ زیرا هنگام سیل، برف، زلزله یا بحران‌های دیگر وقتی مردم راهداران را در این لباس می‌بینند، آرامش می‌یابند و مطمئن می‌شوند که نجات خواهند یافت و این اعتقاد بسیار ارزشمند است. 

صادق مالواجرد با اشاره به شغل راهداری گفت: این شغل تنها یک وظیفه نیست بلکه ایثار و فداکاری است، شما از ابتدا انتخاب کردید که بایستید و تا پایان مسیر چه در سرما، چه گرما، چه ریزش کوه و چه انسداد مسیر‌ها به دلیل بارش برف و باران، همراه باشید. 

این بازدید که به مناسب هفته حمل و نقل و راهداری انجام شد، وزیر راه وشهرسازی از راهداران البرز با اهدای شاخه گل تجلیل کرد. رضا اکبری رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور در این بازدید میدانی حضور داشت.

راهدارخانه گچسر قدیمی‌ترین راهدارخانه‌های کشور است.

