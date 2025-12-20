باشگاه خبرنگاران جوان - محمود معصومی، گوینده قدیمی اخبار ورزشی در ویژه برنامه یلدایی «برمودا» در پاسخ به سوال کامران نجف‌زاده مبنی بر اینکه جادوگری در فوتبال واقعیت دارد؟ گفت: واقعیت نه! ولی حاشیه‌هایش زیاد است. درباره‌اش بسیار شنیده‌ام و در بعضی از بازی‌های اروپایی دیده‌ام که برخی بازیکنان وردی می‌خوانند و یا آبی بر روی زمین می‌ریزند. به هر حال، ماجرای حضور جادوگران را نمی‌توان کتمان کرد.

معصومی بازی مارادونا را یادآوری کرد که زمانی که سرمربی آرژانتین شده بود، یک نفر را آورده بود که استخوان‌ها را آتش می‌زد. به گفته او، آنها آخر هم موفق نشدند و در مرحله مقدماتی جام جهانی حذف شدند.

اما وحید قلیچ، پیشکسوت تیم پرسپولیس نظر خود را صریح‌تر بیان کرد و گفت: من جادوگران را در فوتبال دیده‌ام. اصلاً شک نکنید. همین چند هفته پیش بود که در بازی بین دو تیم بزرگ پایتخت، مربی یکی از تیم‌ها طرف دروازه مقابل رفت.

او ادامه داد: اما در دوران ما آنقدر بچه‌ها خوب بازی کردند، که خبری از این حقه‌بازی‌ها نبود. اصلاً فکر کسی به اینجا‌ها نمی‌رسید. اما اکنون در باشگاه‌های ما چند نفر هستند که برنامه‌ها را می‌چینند. در این حین یک نفر رشته‌اش جادوگری است، یک نفر رشته دیگری دارد و تمام آنها با هم هماهنگ می‌شوند.