وحید قلیچ گفت: من جادوگران را در فوتبال دیده‌ام و اصلاً به حضورشان شک نکنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود معصومی، گوینده قدیمی اخبار ورزشی در ویژه برنامه یلدایی «برمودا» در پاسخ به سوال کامران نجف‌زاده مبنی بر اینکه جادوگری در فوتبال واقعیت دارد؟ گفت: واقعیت نه! ولی حاشیه‌هایش زیاد است. درباره‌اش بسیار شنیده‌ام و در بعضی از بازی‌های اروپایی دیده‌ام که برخی بازیکنان وردی می‌خوانند و یا آبی بر روی زمین می‌ریزند. به هر حال، ماجرای حضور جادوگران را نمی‌توان کتمان کرد. 

معصومی بازی مارادونا را یادآوری کرد که زمانی که سرمربی آرژانتین شده بود، یک نفر را آورده بود که استخوان‌ها را آتش می‌زد. به گفته او، آنها آخر هم موفق نشدند و در مرحله مقدماتی جام جهانی حذف شدند.

اما وحید قلیچ، پیشکسوت تیم پرسپولیس نظر خود را صریح‌تر بیان کرد و گفت: من جادوگران را در فوتبال دیده‌ام. اصلاً شک نکنید. همین چند هفته پیش بود که در بازی بین دو تیم بزرگ پایتخت، مربی یکی از تیم‌ها طرف دروازه مقابل رفت.

او ادامه داد: اما در دوران ما آنقدر بچه‌ها خوب بازی کردند، که خبری از این حقه‌بازی‌ها نبود. اصلاً فکر کسی به اینجا‌ها نمی‌رسید. اما اکنون در باشگاه‌های ما چند نفر هستند که برنامه‌ها را می‌چینند. در این حین یک نفر رشته‌اش جادوگری است، یک نفر رشته دیگری دارد و تمام آنها با هم هماهنگ می‌شوند.

برچسب ها: جادوگری ، فوتبال ، برمودا
خبرهای مرتبط
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
بازگشت نجف زاده با «برمودا» در شب‌های یلدا
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا هر کی رو دنبال این چیزا رفته لعنت کرده
۰
۰
پاسخ دادن
«۱۰۰۱» با مجری جدید بر می‌گردد
یوسف صیادی در بیمارستان بستری شد
«باد زرد ونگوک» بیش از ۲میلیارد فروخت
شگفتانه شبکه نسیم برای شب یلدا
یوسف صیادی از بیمارستان ترخیص شد
آخرین اخبار
یوسف صیادی از بیمارستان ترخیص شد
شگفتانه شبکه نسیم برای شب یلدا
یوسف صیادی در بیمارستان بستری شد
«۱۰۰۱» با مجری جدید بر می‌گردد
«باد زرد ونگوک» بیش از ۲میلیارد فروخت
ویژه‌برنامه‌های رادیو برای بلندترین شب سال
اشرف بروجردی درگذشت
بحث حضور جادوگران در فوتبال به برنامه «برمودا» کشیده شد