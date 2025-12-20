وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران هیچ‌گاه مذاکره و گفت‌وگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آیوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس، روز جمعه در یک تماس تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند.

 در این تماس تلفنی در مورد برخی موضوعات روابط دوجانبه از جمله موضوعات کنسولی تبادل نظر شد و بر لزوم تداوم رایزنی‌ها در سطوح مختلف برای تقویت درک متقابل و پیگیری موضوعات مورد نظر طرفین تأکید گردید.

 وزیر امور خارجه کشورمان ضمن انتقاد از رویکرد غیرمسولانه سه کشور اروپایی در قبال موضوع هسته‌ای ایران، تاکید کرد: ایران هیچ‌گاه مذاکره و گفت‌وگویی که بر مبنای احترام به حقوق قانونی و منافع مشروع ملت ایران باشد را رد نکرده است، اما مذاکره به معنای تحمیل یک‌سویه را مردود می‌داند.

وزیر امور خارجه انگلیس بر موضع این کشور مبنی بر ضرورت استفاده از دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران تأکید کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ، وزیر امور خارجه انگلیس ، مذاکره ، برنامه هسته ای ایران
خبرهای مرتبط
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
عراقچی: همسایگان ما اولویت هستند؛ همکاری نزدیک‌تر با مسکو خواهیم داشت
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
آخرین اخبار
ایران هیچ‌گاه مذاکره‌ای که بر مبنای احترام به حقوق قانونی ملت ایران باشد را رد نکرده است
تماس تلفنی وزیر خارجه قبرس با عراقچی
واکنش مخبر به حواشی نشست فعالان سیاسی خراسان‌جنوبی با پزشکیان
رسانه‌ها، شورا‌ها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزنند
امضای تفاهم‌نامه‌های احداث مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه با حضور عارف
مصونیت‌بخشی ظالمانه و عریان به جنایتکاران تحت تعقیب، توسط آمریکا
ابوترابی فرد: یکی از دلایل گرانی در کشور، مصرف بالای سوخت است
عارف: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد
برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس
انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند