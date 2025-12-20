باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید محسن حسینی پیشکسوت تیم فوتبال تراکتور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان تبریزی برابر تیم پرسپولیس در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: این بازی فینال زودرس بود. به هر حال بازی جام حذفی احتیاط خاص خودش را دارد و همه تیم ها در ابتدا بنا را بر این می‌گذارند که بازی را نبازند و گل نخورند و در دقایق رو به جلو به اتفاقات بازی از جمله اشتباهات حریف و غیره دل می‌بندند تا به گل برسند.

وی ادامه داد: این استراتژی همه مربیان در همه لیگ ها است. به هر حال بازی تراکتور و پرسپولیس با تعویق برگزار شد، اما خدا را شکر بازی خوبی از سوی هر دو تیم را شاهد بودیم و چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز هم اجازه ارائه بازی خوب را داد. البته حضور هواداران باعث شد که یخ سرمای ورزشگاه و بازی شکسته شود و طرفداران با شور و هیجان خود، گرما و حرارت را به زمین مسابقه انتقال دادند.

او افزود: این بازی خوب و منطقی پیش می رفت و تیم تراکتور با یک کاشت بسیار زیبا و استثنایی مهدی ترابی به گل رسید. به هر حال باید تا پایان بازی تمرکز وجود داشته باشد تا اتفاق بد رخ ندهد که تیم تراکتور در دقایق تلف شده گل تساوی دریافت کرد و بازی به وقت های اضافی و ضربات پنالتی کشیده شد. البته خالی از لطف نبود و هیجان و آدرنالین بازی بیشتر شد و در ۱۵ دقیقه نیمه اول وقت های اضافه، محمد نادری اخراج شد و همه اینها دست به دست هم داد تا یک بازی پرهیجان را ببینیم که انتهای آن به ضربات پنالتی ختم شد. الحق هر دو تیم خوب پنالتی زدند و هر دو دروازه‌بان هم ایده آل کار کردند، اما شانس با تراکتور یار بود و ضربه آخر پنالتی را علیرضا بیرانوند گرفت و این تیم تبریزی برنده بازی شد.

حسینی درباره اینکه چرا همیشه بازی‌های تراکتور و پرسپولیس حساس است و اتفاقات ناگوار در این بازی ها رخ می دهد، گفت: من نمی‌گویم حساسیت بازی این دو تیم از روی نیمکت ها است، بلکه حساسیت از روی سکوها است. این موضوع ربطی به امسال و پارسال ندارد و از سال ۸۸ که ما با تیم تراکتور توانستیم پا به لیگ برتر فوتبال بگذاریم باعث شد که ورودمان به لیگ برتر با ازدحام طرفداران تراکتور در یادگار امام تبریز و شهرهای دیگر از جمله تهران روبرو شود. ما هر جا که رفتیم حتی شهر آبادان هم طرفدار داشتیم.

او گفت: برد و باخت هایی که تراکتور برابر تیم های استقلال و پرسپولیس در استادیوم یادگار امام تبریز و ورزشگاه آزادی به دست آورده است، حساسیت بازی با سرخابی ها را از آن زمان بالا برده است. همچنین نقل و انتقال زیاد بازیکن از پرسپولیس به تراکتور دست به دست هم داد که حساسیت این بازی را بالا ببرد. البته حساسیت بازی تراکتور با استقلال خیلی کمتر از حساسیت بازی تراکتور با پرسپولیس است. همچنین محرومیت تماشاگران دو تیم در افزایش حساسیت ها موثر بوده است.

او اظهار داشت: از ۲ سال قبل که چند بازیکن پرسپولیس به تراکتور آمدند، حساسیت هواداران پرسپولیس بیشتر شده است. طرفداران پرسپولیس کمتر به تبریز می آیند و یا اصلا تشریف نمی آورند و یا اگر هم بیایند باید نیروی انتظامی مواظب باشد چون اگر۱۰ درصد جایگاه را هواداران پرسپولیس بدهند حرف و حدیث زیاد پیش می آید. البته با توجه به اینکه بانوان هم چندین سال هست که به ورزشگاه ها راه پیدا می کنند این حساسیت دو چندان شده است.

پیشکسوت تراکتور بیان کرد: با وجود اینکه بازیکن تراکتور پنالتی اول خود را از دست داده بود، اما علیرضا بیرانوند بزرگی خود را با لیدری و رهبری خود نشان داد. بیرانوند با گرفتن پنالتی سوم بازی را برای تراکتور برگرداند. این موضوع را حسین زاده بیشتر متوجه می شد چون بعد از بازی گریه می کرد و این برد را مدیون ضربات پنالتی خوب بازیکنان تراکتور و بخش اعظم آن علیرضا بیرانوند هستیم.

او درباره اینکه تیم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا هم به موفقیت می‌رسد، گفت: به هر حال سنگینی بازی جام حذفی با پرسپولیس می تواند دیدار تراکتور در آسیا را تحت الشعاع قرار بدهد. اما آن طرف قضیه این است که روحیه بازیکنان تراکتور با این برد بالا رفته است. اسکوچیچ مربی باتجربه و با دانش روانشناسی است و به بازیکنان ۲۴ ساعت اجازه خوشحالی می‌دهد و سپس تراکتوری‌ها را با یک ریکاوری خوب برای بازی لیگ نخبگان آسیا آماده می کند. البته در آنجا هیچ وقت احساس بر منطق غلبه نمی کند، اما در ایران این موضوع برعکس است و احساس بر منطق غلبه می‌کند. تاکتیک، توان بدنی و پیاده کردن استراتژی سرمربی در آسیا حرف اول را می زند و در لیگ نخبگان آسیا، بازیکنان باکیفیت تری نسبت به ایران هستند . اگر تراکتور آماده نباشد در آن صورت خدای نکرده نتیجه را در لیگ نخبگان از دست می دهد. اسکوچیچ و آنالیزورهایش، تیم ها را به خوبی آنالیز می کنند و اشراف کاملی به بازیکنان دارند و همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا تراکتوری ها با آمادگی بالا به مصاف حریف آسیایی خود بروند.

حسینی درباره اینکه بازی بعدی تراکتور در جام حذفی با تیم شمس آذر قزوین را چطور ارزیابی می کند، گفت: اینکه ما تیم بزرگ پرسپولیس را بردیم دلیل نمی‌شود که تیم شمس آذر برای ما حریف پیش پا افتاده‌ای است. به نظرم آن بازی نسبت به بازی با پرسپولیس سخت تر است. حالا باید ببینیم که زمین بازی کجا است.