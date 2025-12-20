پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که ادا و اطوارهای شجاع خلیل زاده در شان یک بازیکن تیم ملی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رحیم یوسفی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور در بازی جام حذفی اظهار کرد: به نظرم صحنه‌های زیبایی را در این بازی دیدیم که در فوتبالمان کم بوده است. در مجموع پرسپولیس شانس داشت که این بازی را پیروز شود، اما بازیکنان نتوانستند نتیجه بازی را به نفع خود تمام کنند. 

یوسفی درباره اینکه پرسپولیس در ضربات پنالتی از تراکتور جلو بود، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و بازی را واگذار کرد، گفت: تراکتوری‌ها ۲، ۳ مرتبه پنالتی‌های خود را از دست دادند و اگر بازیکنان ما پنالتی شان را گل می‌کردند در آن صورت برنده بازی می‌شدند.  

او درباره اینکه به نظرش چیدمان پنالتی زن‌های پرسپولیس در بازی با تراکتور چطور بود، گفت: حالا چیدمان پنالتی زن‌ها چه درست بود و چه درست نبود، اما پرسپولیس موقعیت خوبی در ضربات پنالتی داشت که بازیکنان ضربات آخر را درست نزدند. اگر دقت کرده باشید کل ۱۱ نفر پنالتی زدند و دوباره  پنالتی‌ها  از نو زده شدند و باید همه پنالتی می‌زدند.  

یوسفی درباره اینکه تیم پرسپولیس با وجود یک یار بیشتر نتوانست تیم تراکتور را شکست بدهد، گفت: قشنگی فوتبال به این است که نمی‌شود نتیجه بازی را پیش بینی کرد. خیلی از تیم‌ها بودند که ۱۰ نفره هم توانستند حریف خود را ببرند و به نظرم داشتن بازیکن بیشتر دلیلی بر برتری یک تیم بر دیگری نیست. وقتی تیمی یک یارش را از دست می‌دهد، بازیکنان دیگر با دوندگی سعی می‌کنند یک یار کمتر را جبران کنند. زمانی که تراکتوری‌ها توپ را از دست می‌دادند در محوطه جریمه جمع می‌شدند و  به خاطر شلوغی در محوطه جریمه نمی‌شد به تراکتوری‌ها گل زد. مگر اینکه روی اتفاقات گل می‌زدیم که از ارسال ضربه کرنر گل زدیم.  

یوسفی درباره اینکه به نظرش نباید پرسپولیس تقویت شود، گفت: به هر حال پرسپولیس، بازیکن خوب در همه نقاط زمین ندارد. اگر مدیران باشگاه می‌توانند تیم را تقویت کنند باید این کار را انجام بدهند، اما فعلا تا نیم فصل نمی‌شود کاری کرد. به هر حال باید دید در نیم فصل می‌توانند بازیکنی جذب کنند. ما ۲ بازیکن در خط هافبک و یک فوروارد می‌خواهیم که اگر این پست‌ها تقویت شوند، روند پرسپولیس خوب می‌شود.  

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم اصلا در  فضا و محیط  ورزشی رخ دادن چنین اتفاقاتی قشنگ نیست. حالا فرق نمی‌کند از سوی هواداران چه تیمی باشد. اما نباید چنین اتفاقاتی در ورزشگاه بیفتد، چون مردم دارند بازی را می‌بینند.  

او درباره اینکه حرکات شجاع خلیل زاده در زمان ضربات پنالتی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من تعجب می‌کنم که خلیل زاده بازیکن تیم ملی فوتبال این ادا و اطوار را از خودش در آورد و این حرکات در شان یک بازیکن ملی پوش نیست. هر چقدر هم کری با بازیکنی داشته باشد، این عکس‌العمل‌هایی که از خودش نشان داد خودش را مسخره جلوه داد. اصلا حرکتش قشنگ نبود، کار زشتی انجام داد و او می‌توانست خوشحالی اش را به صورتی دیگر نشان بدهد و این حرکات چه معنی دارد.  

یوسفی درباره اینکه تیم پرسپولیس فقط برایش لیگ برتر فوتبال مانده است و این تیم می‌تواند در لیگ برتر به موفقیت برسد، گفت: به هر حال اتفاقات نمی‌گذارد که تیم‌ها بالا بیایند. به نظرم اگر پرسپولیس یک مقدار باهوش عمل کرده  و ۲، ۳ بازیکن هم در نیم فصل جذب کند، ممکن است قهرمان لیگ برتر شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال تراکتور تبریز ، جام حذفی فوتبال
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
یاشاسین شجاع خلیل زاده بهترین مدافع آسیا شجاع در دل چهل میلیون هوادار تورک ازربایجان هست ♥️♥️????
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ازین خبرگزاری بعید هم نیس که اخبار یک جانبه و حمایتی از پرسپولیس بزاره.. انگار تیم های استقلال و سپاهان و تراکتور مال این کشور نیستندوو خجالت داره
۲
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تراکتور تماشاگران تبریز زنوزی نادری خلیل زاده بیرانوند و تاج و مدیران دپو شده ناکارآمد استقلال در فدراسیون باید جریمه شوند
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دقیقا همه جریمه بشوند بجز پرسپولیس درسته ن؟چه رویی دارین والا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
من هرچی نگاه کردم زشتی ندیدم.اتفاقا جالب بود .یکی نیست به اون کنعانی زاده بگه شادی گل عوض کنه .نمیدونم کسی بهش یاد نداده یزله رو کجا وبرا چی میزننمن هم عرب و میدونم یزله جا ومکان داره اصالت داره برای همبستگی ویکی شدن هستش .برا خوشامد گویی وبرابری نه تحقیر و حرس درآوردن.این بزرگتر نداره البته که مکتب لنگ همینه اصالت از بین میبره
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کریم زیتونلی
۱۲:۱۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اول یه سوزن به خودت بزن آقای یوسفی تیم سوگلی شما مهمان بودواون دوتایتان میزبان روتحقیر کردندباحرکات مزخرفشون،دردت نیومدجوالدوزرو به دیگران ،چتونه خیلی دردباخت سنگینه؟مثلا شماپیشکسوتین.به چه قیمتی می خواهی مطرح بشی
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۰۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
الگوی پرسپولیسیها مجتبی محرمی که چاقو توی دربی آورده بود بقیه بازیکنانشان بماند که بگم یک طومار ۱۰۰۰ صفحه ای میشود
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۰۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
الگوی پرسپولیسیها مجتبی محرمی که چاقو توی دربی آورده بود بقیه بازیکنانشان بماند که بگم یک طومار ۱۰۰۰ صفحه ای میشود
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهرداد
۱۲:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خیلی‌هم‌خوب‌بود‌‌‌‌‌‌
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
حرکات های پرسپولیسیا در شان تیم ملی بود از اتوبوسی تا حرکات منشوریشان
۱۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تیم فاسد پرسپولیس
