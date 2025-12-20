پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید که ادا و اطوارهای شجاع خلیل زاده در شان یک بازیکن تیم ملی نبود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رحیم یوسفی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان پایتخت برابر تیم تراکتور در بازی جام حذفی اظهار کرد: به نظرم صحنههای زیبایی را در این بازی دیدیم که در فوتبالمان کم بوده است. در مجموع پرسپولیس شانس داشت که این بازی را پیروز شود، اما بازیکنان نتوانستند نتیجه بازی را به نفع خود تمام کنند.
یوسفی درباره اینکه پرسپولیس در ضربات پنالتی از تراکتور جلو بود، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و بازی را واگذار کرد، گفت: تراکتوریها ۲، ۳ مرتبه پنالتیهای خود را از دست دادند و اگر بازیکنان ما پنالتی شان را گل میکردند در آن صورت برنده بازی میشدند.
او درباره اینکه به نظرش چیدمان پنالتی زنهای پرسپولیس در بازی با تراکتور چطور بود، گفت: حالا چیدمان پنالتی زنها چه درست بود و چه درست نبود، اما پرسپولیس موقعیت خوبی در ضربات پنالتی داشت که بازیکنان ضربات آخر را درست نزدند. اگر دقت کرده باشید کل ۱۱ نفر پنالتی زدند و دوباره پنالتیها از نو زده شدند و باید همه پنالتی میزدند.
یوسفی درباره اینکه تیم پرسپولیس با وجود یک یار بیشتر نتوانست تیم تراکتور را شکست بدهد، گفت: قشنگی فوتبال به این است که نمیشود نتیجه بازی را پیش بینی کرد. خیلی از تیمها بودند که ۱۰ نفره هم توانستند حریف خود را ببرند و به نظرم داشتن بازیکن بیشتر دلیلی بر برتری یک تیم بر دیگری نیست. وقتی تیمی یک یارش را از دست میدهد، بازیکنان دیگر با دوندگی سعی میکنند یک یار کمتر را جبران کنند. زمانی که تراکتوریها توپ را از دست میدادند در محوطه جریمه جمع میشدند و به خاطر شلوغی در محوطه جریمه نمیشد به تراکتوریها گل زد. مگر اینکه روی اتفاقات گل میزدیم که از ارسال ضربه کرنر گل زدیم.
یوسفی درباره اینکه به نظرش نباید پرسپولیس تقویت شود، گفت: به هر حال پرسپولیس، بازیکن خوب در همه نقاط زمین ندارد. اگر مدیران باشگاه میتوانند تیم را تقویت کنند باید این کار را انجام بدهند، اما فعلا تا نیم فصل نمیشود کاری کرد. به هر حال باید دید در نیم فصل میتوانند بازیکنی جذب کنند. ما ۲ بازیکن در خط هافبک و یک فوروارد میخواهیم که اگر این پستها تقویت شوند، روند پرسپولیس خوب میشود.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه فحاشی به کریم باقری و افشین پیروانی در ورزشگاه یادگار امام تبریز را چطور ارزیابی میکند، گفت: به نظرم اصلا در فضا و محیط ورزشی رخ دادن چنین اتفاقاتی قشنگ نیست. حالا فرق نمیکند از سوی هواداران چه تیمی باشد. اما نباید چنین اتفاقاتی در ورزشگاه بیفتد، چون مردم دارند بازی را میبینند.
او درباره اینکه حرکات شجاع خلیل زاده در زمان ضربات پنالتی را چطور ارزیابی میکند، گفت: من تعجب میکنم که خلیل زاده بازیکن تیم ملی فوتبال این ادا و اطوار را از خودش در آورد و این حرکات در شان یک بازیکن ملی پوش نیست. هر چقدر هم کری با بازیکنی داشته باشد، این عکسالعملهایی که از خودش نشان داد خودش را مسخره جلوه داد. اصلا حرکتش قشنگ نبود، کار زشتی انجام داد و او میتوانست خوشحالی اش را به صورتی دیگر نشان بدهد و این حرکات چه معنی دارد.
یوسفی درباره اینکه تیم پرسپولیس فقط برایش لیگ برتر فوتبال مانده است و این تیم میتواند در لیگ برتر به موفقیت برسد، گفت: به هر حال اتفاقات نمیگذارد که تیمها بالا بیایند. به نظرم اگر پرسپولیس یک مقدار باهوش عمل کرده و ۲، ۳ بازیکن هم در نیم فصل جذب کند، ممکن است قهرمان لیگ برتر شود.