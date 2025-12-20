باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - طی فعالیت سامانه‌های بارشی از ۱۵ تا ۲۶ آذرماه، بارش متوسط کشوری با بهبود حدود ۴۰ میلی‌متری مواجه شده و کاهش ۸۵ درصدی نسبت به دوره بلندمدت، به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است، اما با وجود اثرات مثبت بارش‌های اخیر، میانگین پرشدگی سد‌های کشور در حال حاضر حدود ۳۳ درصد است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف آب در تمامی بخش‌ها همچنان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است علاوه بر این یکی از مواردی که وزارت نیرو دنبال می‌کند اعمال افت فشار آب برای مدیریت شبکه است.

کاهش بارندگی‌ها و تداوم خشکسالی که سبب شده امروز شهروندان افت فشار آب را به وضوح لمس کنند و حتی نگران جیره‌بندی آب باشند در همین راستا هم عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: هرچند پیش‌بینی‌هایی وجود دارد که زمستان پیش رو نرمال باشد، اما وقوع یک زمستان نرمال نمی‌تواند جبران کننده کم بارشی‌های انباشته سال‌های گذشته باشد. به همین دلیل، مجبور به اعمال سناریو‌های بدبینانه برای مدیریت مصرف آب در ماه‌های باقی‌مانده سال آبی، به ویژه ماه‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ هستیم.

بزرگ‌زاده همچنین تأکید کرد: جیره‌بندی آب شرایطی است که در آن ناچار به قطع آب به طور ناخواسته می‌شویم و این نه به نفع شبکه آب، نه به نفع تأمین آب و نه به نفع شهروندان است. گزینه اصلی ما در مدیریت آب، اعمال مدیریت مصرف از طریق فرهنگ‌سازی، نصب کاهنده‌ها و مشارکت مردمی است.

او افزود: شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف آب در زمان‌های غیرضروری، مانند بستن شیر آب در حین شستشو، از هدر رفت آب جلوگیری کنند. این روش به مراتب بهتر از قطع ناگهانی آب در زمان نیاز است.

ناعدالتی در اعمال افت فشار آب بین مناطق مختلف تهران وجود دارد؟

تداوم اعمال مدیریت فشار آب که به تازگی محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت افت فشار آب در برخی مناطق تهران گفته بود: شهر تهران دارای اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متری بین پایین‌ترین و بالاترین نقطه است. ما با استفاده از ۷۰۰ فشارشکن، تلاش می‌کنیم این افت فشار را تعدیل کنیم. اما طبیعتاً ساکنان مناطقی که در خروجی فشارشکن‌ها قرار دارند، چه در شمال و چه در جنوب شهر، افت فشار را بیشتر احساس می‌کنند. در عوض، ساکنان مناطقی که فاصله بیشتری از خروجی فشارشکن‌ها دارند، مانند ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر، افت فشار را کمتر حس می‌کنند.

او گفت: ما به صورت عمومی افت فشار را در تمامی مناطق بیست و دوگانه شهرداری اعمال می‌کنیم.

اما آیا بناست ساعت اُفت فشار در شب افزایش پیدا؟ در همین راستا ۱۵ آذرماه محسن اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نشست خبری گفته بود: در استان تهران ۲۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب وجود دارد و با افزایش فشار در شبکه، افت فشار نیز ایجاد می‌شود. عمده‌ترین دلیل افت فشار در شبکه، کاهش ۱۶ میلیون مترمکعبی آب در شبکه طی هشت ماه گذشته است که این موضوع ضریب مصرف را کاهش می‌دهد.

او افزود: ما ناگزیر بودیم برای اینکه با منابع محدودی که در اختیار داشتیم، سال گذشته کمترین میزان منابع سطحی را در اختیار داشتیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا می‌کرد، قطعا با مشکل قطعی آب در بخش‌های گسترده شهر مواجه می‌شدیم. برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، ما ناگزیر به مدیریت مصرف آب در برخی نقاط شهر شدیم که این اقدام باعث شد تا تاریخ گزارش کنونی، ۹۷ میلیون مترمکعب آب در شبکه نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر توزیع شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پایان اظهار کرد: در وضعیت فعلی برنامه‌ای برای افزایش میزان ساعت اُفت فشار در شب نداریم.

اما به تازگی برخی از شهروندان از افزایش ساعت افت فشار آب در شب خبر‌ می‌دهند.

پیش از این هم آبفای استان تهران برای جبران محدودیت‌های ناشی از افت فشار، به مشترکانی که فاقد مخزن و پمپ ودر مجتمع‌های مسکونی چند طبقه ساکن هستند، توصیه کرده بود نسبت به نصب مخزن وبعد از آن پمپ در طبقه همکف و یا طبقات زیرزمین اقدام کنند.